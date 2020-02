“In attesa del Decreto Assessoriale, da Roma arriva il semaforo verde alla Legge approvata dall’Ars lo scorso 14 dicembre con la quale viene estesa per 15 anni la validità delle concessioni demaniali marittime”. CNA Balneari Sicilia, che su questo terreno ha condotto una ferma e convinta battaglia, saluta con grande soddisfazione la decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare il provvedimento normativo varato da sala d’Ercole.

“E’ un’ importante notizia non solo per i titolari degli stabilimenti siciliani – affermano i vertici regionali della Confederazione – ma per tutte le 30mila concessioni demaniali italiane. E’ stato compiuto un altro significativo passo in avanti che allontana il fantasma della scadenza ravvicinata fissata per il 31 dicembre 2020 – sottolineano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – un passaggio fondamentale che conduce concretamente verso il traguardo della proroga, da tempo nel mirino degli operatori del settore. L’aspetto legato alla certezza della continuità aziendale rappresenta una condizione imprescindibile, senza la quale nessun imprenditore è disposto a fare investimenti”.

“La legge licenziata dell’Ars – affermano il coordinatore di CNA Balneari Sicilia, Gianpaolo Miceli, e il portavoce regionale Guglielmo Pacchione – dispone, in conformità con la legge nazionale del 2018, l’estensione delle concessioni dei lidi fino al 31 dicembre 2033 – un eccezionale risultato, il cui sigillo proveniente dalla Capitale rafforza e legittima il nostro lavoro e il nostro impegno, messo in campo grazie anche al prezioso sostegno del coordinatore nazionale Cristiano Tomei, attraverso innumerevoli assemblee con le imprese del territorio e mediante costanti audizioni e interlocuzioni con le Istituzioni della Regione. In particolare con la IV Commissione Legislativa, presieduta dall’onorevole Giusy Savarino, e con l’Assessore al Territorio e Ambiente. Nei prossimi giorni Cordaro – concludono Miceli e Pacchione – dovrà firmare, dopo un opportuno passaggio in Commissione, uno specifico Decreto per stabilire le modalità di inoltro della domanda e la documentazione che i concessionari demaniali siciliani saranno chiamati a presentare, entro il 30 aprile, per la verifica del mantenimento dei criteri soggettivi e oggettivi. E CNA Balneari, anche rispetto a questa fase, sarà a fianco dei titolari degli stabilimenti per guidarli e accompagnarli nella procedura da seguire”.