Arriva il semaforo verde del Consiglio di giustizia amministrativa alla riorganizzazione dei dipartimenti della Regione Siciliana. L’organo di giustizia amministrativa, presieduto da Ermanno De Francisco, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto da Palazzo d’Orléans per rimodulare gli assetti della macchina burocratica isolana, certificando un “indubbio risparmio di spesa conseguibile” quantificato in circa 3,7 milioni di euro e un “prevedibile impatto positivo sul bilancio regionale”.

Il parere, richiesto dalla Presidenza della Regione tramite l’Ufficio legislativo e legale, è stato trasmesso oggi alla giunta regionale e le relative osservazioni sono già state recepite nel testo del provvedimento.

I numeri del taglio: 272 strutture dirigenziali in meno

Nel dettaglio, la riforma ridisegna l’organigramma dei trenta dipartimenti regionali, accogliendo le sollecitazioni avanzate negli anni dalla Corte dei Conti. Le strutture dirigenziali passeranno infatti da 834 a 562, con un taglio netto di 272 uffici. Il nuovo assetto prevede complessivamente 98 aree, 370 servizi e 94 unità operative di base. Secondo la relazione tecnico-finanziaria della Ragioneria generale, il costo teorico complessivo scenderà così da 21,1 milioni di euro a poco meno di 17,4 milioni.

Schifani: “Amministrazione più efficiente”

Soddisfatto il presidente della Regione, Renato Schifani, che rivendica la portata della riforma: “Andiamo avanti con la riorganizzazione degli uffici regionali per rendere sempre più efficiente l’amministrazione e per ridurre la spesa complessiva. Si tratta di un tassello importante di un processo di rinnovamento che passa anche dalla riforma della dirigenza e dalle nuove assunzioni”.

Nel suo pronunciamento, il Cga guarda anche ai prossimi passi della modernizzazione burocratica, sottolineando che eventuali futuri interventi sugli assetti organizzativi “dovranno essere necessariamente preceduti da una compiuta mappatura dei processi e dei procedimenti e da una verifica quali-quantitativa degli effetti della digitalizzazione e dell’impiego dell’intelligenza artificiale sull’attività amministrativa regionale”.

I prossimi passi e la “pesatura” dei dirigenti

Con il parere del Cga ormai acquisito, l’iter prevede adesso la firma formale del decreto da parte del presidente Schifani e il successivo invio alla Corte dei Conti per la registrazione.

Parallelamente, nella seduta odierna, la giunta ha approvato anche la griglia standard di rilevazione per la “pesatura” delle strutture dirigenziali: uno strumento tecnico che servirà a valutare il peso organizzativo ed economico dei singoli servizi secondo criteri uniformi e oggettivi, avviando così la fase di monitoraggio in tutti i dipartimenti dell’Isola.

Il ringraziamento al Cga

“Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Ermanno de Francisco, e a tutto il Cga per l’attenzione e la collaborazione istituzionale assicurate nel percorso di riorganizzazione dell’amministrazione regionale. Un confronto costruttivo e di alto profilo giuridico che ha contribuito a migliorare la qualità del provvedimento e a rendere più solido il nostro progetto di riforma. È anche grazie a questa positiva sinergia tra istituzioni che possiamo portare avanti con determinazione l’obiettivo di una Regione più efficiente, moderna e vicina alle esigenze dei cittadini” aggiunge, alla fine il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.