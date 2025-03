Arriva il promesso via libera da parte della Commissione tecnico specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali alla riattivazione dei dissalatori di Trapani e Porto Empedocle. I due impianti consentiranno un recupero di 192 litri al secondo (96 l/s ciascuno). Ad annunciarlo il presidente della Regione Renato Schifani.

Ieri Schifani aveva dato notizia che il parere era atteso per oggi dopo una polemica con la deputata pentastellata Cristina Ciminnisi. Nella stessa replica la Regione aveva annunciato anche che per mercoledì 2 aprile il Commissario Dell’Acqua prevede di chiudere il procedimento amministrativo con l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento delle opere.

Le parole di Schifani

“Prosegue senza sosta – sottolinea il governatore siciliano – l’impegno della Regione per affrontare l’emergenza idrica con soluzioni strutturali ed efficaci. Il parere ambientale rilasciato oggi ci mette nelle condizioni di rispettare i tempi che ci eravamo dati per la realizzazione dei dissalatori nei siti dismessi. Già mercoledì prossimo, come ci ha assicurato il commissario nazionale Dell’Acqua, al quale abbiamo delegato la realizzazione degli impianti, verrà chiuso il procedimento amministrativo con l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento delle opere. Andiamo avanti con convinzione e senza farci distrarre”.

Il prossimo mese i lavori per gli impianti

A breve, quindi, potranno partire i lavori di revamping degli impianti. E, nel dettaglio, il progetto approvato dalla Cts riguarda il ripristino di quello esistente a Trapani per complessivi 192 l/s da realizzare in due fasi, coinvolgendo anche Porto Empedocle: nella prima fase sarà posto in opera un primo impianto in containers per 96 l/s nel sito già occupato dalla struttura precedente; uno uguale, sempre per 96 l/s, sarà installato a Porto Empedocle, in modo da fornire acqua potabile ai due siti. Successivamente, l’impianto di Porto Empedocle sarà trasportato a Trapani per completare la fornitura di 192 l/s.

Gli impianti dovrebbero essere disponibili per il prossimo autunno in base alle previsioni fin qui note mentre per l’estate che sta arrivando non dovrebbero esserci particolari emergenze secondo le stime fin qui fatte.

Savarino, segnale che governo sta lavorando bene

“La valutazione positiva della Commissione tecnico specialistica ai progetti per i dissalatori di Trapani e Porto Empedocle è il segnale che stiamo lavorando bene per affrontare la grave crisi idrica che ha colpito la Sicilia a causa dei cambiamenti climatici. E lo stiamo facendo nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. È stato riconosciuto, infatti, grazie allo studio di incidenza ambientale, che non si rilevano impatti negativi degli impianti su habitat, flora e fauna dei siti interessati e sono stati giudicati validi i provvedimenti previsti di mitigazione ambientale. La strada, dunque, è quella giusta e stiamo rispettando i tempi previsti” commenta l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino.

“Il progetto dei dissalatori, fortemente sostenuto dal governo Schifani, procede – aggiunge Savarino – e contribuirà notevolmente ad aumentare la quantità d’acqua a disposizione dei territori, fondamentale non solo per l’approvvigionamento della popolazione ma anche delle attività agricole e zootecniche, vitali per l’economia regionale”.