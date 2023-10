Sul posto le maestranze della Reset

Via all’abbattimento di cinque alberi di platano dall’area di via Libertà, a Palermo. Gli interventi di messa in sicurezza erano stati annunciati nei giorni scorsi dal Comune di Palermo. Ciò al fine di evitare una caduta incontrollata degli arbusti ormai danneggiati internamente da una malattia che ne ha indebolito il fusto e la struttura. Elemento che ha già colpito diverse aree del capoluogo siciliano che hanno pagato a caro prezzo l’arrivo delle prime piogge e delle prime folate di vento autunnali. Da via Corazza a via Marinuzzi, passando per via Giafar. Sono tanti i casi noti che hanno riguardato i polmoni verdi di Palermo. Le attività di prevenzione diventano quindi fondamentali.

Via Libertà, iniziato l’abbattimento dei cinque alberi di platano

Saranno complessivamente quattro gli alberi che saranno tolti dal marciapiede posto sul lato destro, mentre l’ultimo verrà rimosso dal passaggio pedonale della corsia opposta. Tutti gli alberi da togliere sono compresi nel tratto fra piazza Croci e piazza Castelnuovo. Una volta concluse le operazioni di abbattimento, tutti e cinque gli arbusti saranno sostituiti con nuovi alberelli che saranno piantumati in sostituzione dei vecchi. Gli interventi di rimozione del primo albero hanno interessato l’area nei pressi di via Nicolò Gallo. Sul posto ci sono cinque operai della Reset che, servendosi di una gru, hanno iniziato la rimozione delle fronde con l’ausilio di una motosega. Al fine di consentire i lavori, è stata ristretta una piccola porzione della corsia centrale di via Libertà nell’area dove solitamente passa la linea 101. Nella bretella laterale sono presenti invece dei coni che impediscono il parcheggio su tre posti auto per motivi di sicurezza. Per vedere il tronco eliminato del tutto però bisognerà aspettare la giornata di domani, ovvero martedì 24 ottobre, quando il fusto verrà prelevato e portato via con l’ausilio di una gru adatta allo scopo. Le operazioni proseguiranno per alcuni giorni.