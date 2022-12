Ad abbassare le saracinesche sarà Hermès

Via Libertà a Palermo si appresta a vedere scomparire un altro negozio di punta del proprio salotto commerciale. Chiude i battenti infatti Hermès, marchio dell’alta moda che ha deciso di dire addio al capoluogo siciliano. Si tratta dell’unico punto vendita siciliano sino ad oggi. La decisione dell’azienda è stata comunicata in questi giorni. C’è anche la data fissata per la chiusura: il 25 marzo del 2023.

Niente più ordinazioni

La notizia è trapelata quasi in sordina. A chi è entrato in questi giorni nel negozio di via Libertà di alta moda è stato detto che non si prendono più ordinazioni. Infatti Hermès produce sulla base anche delle ordinazioni che vengono prenotate dal cliente. In questi giorni è stato comunicato che non sarà più possibile fare ordinazioni attraverso il punto vendita Palermitano. All’interno lavorano 5 dipendenti che hanno già ricevuto la comunicazione della chiusura del rapporto. Hermès è sbarcato a Palermo esattamente nel 2004 e quindi si appresta a chiudere la sua esperienza siciliana dopo 19 anni.

Una chiusura dietro l’altra

Negli ultimi anni sono diversi i punti vendita che hanno chiuso l’attività proprio in via Libertà. La crisi acuita in quest’ultimo biennio con la pandemia ha fatto diventare insostenibili anche i costi di gestione per alcune attività. Nel 2021, solo per citare un marchio importante, aveva anche chiuso i battenti il punto vendita Michael Koors. Secondo quanto riferito dai vertici aziendali negli ultimi anni, il brand non ha registrato un numero di vendite tale da supportare i costi dello store palermitano. Una situazione aggravata, peraltro, dalla crisi pandemica che ha contribuito a un ulteriore calo delle vendite.

La storia imprenditoriale

Parliamo di una realtà imprenditoriale solida e importante. Dal 1837, generazione dopo generazione, la maison Hermès segue una doppia trama. Quella del lavoro minuzioso dell’artigiano e quella degli stili di vita dei suoi clienti. I prodotti di eccellenza vengono offerti in ben 45 Paesi diversi e 303 negozi, tra cui per l’appunto figura anche il punto vendita di Palermo. L’azienda ha sempre presentato i suoi prodotti definendoli eleganti, al tempo stesso tenendo conto del valore artigianale e innovativo, moderno e intramontabile.

La creazione di oggetti unici

Il punto di forza di Hermès è sempre stato quello di creare oggetti non solo di qualità ma anche unici nel loro genere. Attorno a questa azienda c’è un importante indotto, sono infatti ben 16 le professioni che vengono alimentate attorno alle produzioni. Ad essere stati creati dai finimenti agli accessori della rivoluzione automobilistica, dall’orologio-cintura per golfisti all’Apple Watch Hermès. La creatività della maison Hermès è guidata, nel 2022, dal tema della leggerezza che invita all’evasione, alla poesia e alla fantasia.