Lo prevede l'ordinanza del Comune

Via Libertà si rifà il look. Dopo anni di mancata manutenzione, che hanno di fatto permesso il logoramento progressivo di strade e marciapiedi di uno dei principali assi stradali di Palermo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire, dando vita a quanto previsto all’interno del piano triennale 2023-25. Con ordinanza numero 44 del 19 gennaio 2024, il Capo Area dell’Ufficio Mobilità Alessandro Carollo ha di fatto autorizzato il via libera al cantiere. Gli interventi saranno suddivisi in tredici fasi e coinvolgeranno il tratto di via Libertà compreso fra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo. Fatto che, logicamente, imporrà la chiusura della semicarreggiata interessata dai lavori, con conseguenti disagi per la viabilità. Il costo complessivo degli interventi si aggira intorno ai 900.000 euro.

Saranno rifatti marciapiedi e sede stradale

I lavori su via Libertà partiranno nella giornata di domani, con l’apertura della prima fase del cantiere prevista nel tratto fra via Notarbatolo e via Gioacchino Di Marzio. Poi si procederà step by step fino a giungere presso piazza Vittorio Veneto. Tredici fasi nelle quali verranno demoliti e rifatti i marciapiedi dell’asse stradale dell’ottava circoscrizione. Infrastrutture che saranno a misura di tutti, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’eliminazione di bucche e dissestamenti vari. Intervento che, logicamente, interesseranno anche il tappettino stradale. Si procederà attraverso delle opere che interesseranno un lato per volte, in modo da non determinare la chiusura di tutta la strada. Il provvedimento sarà valido per tre mesi. Cambiamenti che interesseranno anche i mezzi pubblici. “L’Amat – si legge – in prossimità delle fermate dell’autobus ricadenti nei tratti di cantieri, provvederà allo spostamento delle fermate dandone per tempo comunicazione alla cittadinanza”.

Via Libertà, le fasi del cantiere

Tratto 1 – Tra via Notarbartolo e via Di Marzo

Tratto 2 – Tra via G. Di Marzo e via L. Ariosto

Tratto 3 – Tra via L. Ariosto e via M. Rapisardi

Tratto 4 – Tra via M. Rapisardi e via F. Pipitone

Tratto 5 – Tra via F. Pipitone e via G. Giusti

Tratto 6 – Tra via G. Giusti e via G. D’Annunzio

Tratto 7 – Tra via G. D’Annunzio e via F. P. Di Blasi

Tratto 8 -Tra via F. P. Di Blasi e via S. Cuccia

Tratto 9 – Tra via S. Cuccia e via P.pe di Paternò

Tratto 10 – Tra via P.pe di Paternò e via Pasubio

Tratto 11 – Tra via Pasubio (Piazza Esedra Matteotti) e via Vodige

Tratto 12 – Tra via Vodige e viale Lazio

Tratto 13 – Ttra viale Lazio e Piazza Vittorio Veneto