Episodio avvenuto in via Vaglica. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Crolla parte di un cornicione in via Gioacchino Vaglica, a Palermo. Intorno alle 14.30, alcuni cittadini hanno allertato il centralino del 112 a causa del distacco di alcuni calcinacci avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Generale Magliocco. Sul posto si sono recati con celerità i mezzi dei vigili del fuoco e una volante della polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e che vengano rimossi i materiali caduti giù al suolo.

Dal cornicione si è infatti distaccata una modesta quantita di cemento. Per fortuna, al momento del crollo, nessuno si trovava in transito in zona. La strada rappresenta infatti un collegamento pedonale veloce fra l’area pedonale di via Generale Magliocco e la zona del teatro Massimo. Da capire le cause dell’accaduto. Intanto, gli uomini dei vigili del fuoco hanno transennato l’area con il classico nastro bicolore, chiudendo al traffico il tratto di via Gioacchino Vaglica compreso proprio fra via Generale Magliocco e via Sperlinga. Durante l’intervento di messa in sicurezza dei pompieri, gli agenti della polizia municipale hanno multato alcuni motocicli impropriamente parcheggiati a pochi metri dall’accaduto. I mezzi non hanno riportato danni.