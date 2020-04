Intervento dei carabinieri

Tanta troppa gente ancora in giro per Palermo. Lo mostra un video postato sulla pagina Facebook “Palermo alza la voce” e descrive l’intervento dei carabinieri in via Maqueda, fin troppo trafficata questa mattina.

“Dovete tornare a casa”, urla uno dei carabinieri a un gruppo di persone sedute sulle panchine. Immagini che stanno facendo il giro del web e che preoccupano in vista di Pasqua e Pasquetta.

L’allarme è già arrivato lo scorso weekend con uscite di massa in tutta Italia nonostante i divieti. Sono stati infatti ben ventimila i denunciati dalle forze dell’ordine in due giorni; domenica il picco (11mila), con il il tasso dei trasgressori che si è alzato al 5,9% dei controllati rispetto al 3,7% registrato dall’11 marzo. Un dato che preoccupa il Viminale in vista nella Pasqua e dei ponti di primavera.

L’indicazione è dunque quella di rafforzare ulteriormente i controlli sulle strade per intercettare gli spostamenti vietati.