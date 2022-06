Il rogo questa notte in via Salomone a Palermo

Un incendio di enorme violenza ha distrutto questa notte il seminterrato di un condominio a Palermo, in via Salomone. Divorato dalle fiamme il giaciglio di fortuna in cui trovava riparo un barbone. Ancora questa mattina i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere il rogo che ha danneggiato anche parte della struttura. In corso accertamenti per capire l’entità del danno e le cause del rogo.

Intervento durato tutta la notte

E’ stato necessario l’invio di ben 5 squadre dei vigili del fuoco per avere ragione delle altissime fiamme che si sono sprigionate. Ancora non è stato quantificato il danno. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. L’area era adibita a magazzino e si trovavano al suo interno anche vari suppellettili utilizzati da un senzatetto. Non ancora accertata la causa che ha scatenato l’incendio.

Incendio in un garage a Chiusa Sclafani

Serata da incubo tre notti fa anche per i residenti di una palazzina nel Palermitano dove sono andati distrutti a causa di un incendio un garage e l’auto che era stata posteggiata al suo interno. E’ accaduto a Chiusa Sclafani in via Serpotta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato ore per riuscire a domare le altissime fiamme. Il locale alla fine ha subito gravi danni strutturali ed è stato dichiarato inagibile. Non si è registrato fortunatamente alcun ferito ma l’immobile ha subito delle lesioni. Il fortissimo calore sprigionato alla fine ha provocato il crollo del solaio. I pompieri non hanno potuto accertare le cause del rogo, sono in corso ulteriori accertamenti per capire quali possano essere state le cause scatenanti.

Altro incendio a Palermo

Un altro incendio, sempre tre notti fa, è divampato in un’abitazione in via Rossellini, nel mercato storico di Ballarò a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili che hanno impiegato molte ore prima di domare le fiamme. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio. Gli occupanti dell’appartamento, come i residenti delle altre abitazioni della palazzina, sono stati messi in salvo. Non ci sono stati feriti fortunatamente ma solo gravi danni all’abitazione. I vigili del fuoco, intervenuti con tre diverse squadre per domare la violenza delle fiamme, dovranno anche valutare l’agibilità della casa danneggiata dal rogo.