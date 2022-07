L'area è attualmente chiusa al transito

Un albero di grosse dimensioni si è schiantato sul tetto di una stazione di servizio in via Terrasanta, a Palermo. Al momento dell’impianto, non erano presenti mezzi in transito. La struttura ha riportato alcuni danni alla copertura dell’area di rifornimento in seguito all’impatto dell’arbusto. Di conseguenza, la zona è stata chiusa al transito e delimitata con del nastro biancorosso. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di caduta di un albero in città. Nei mesi scorsi infatti, a causa delle forte ondate di vento, sono venuti giù diversi tronchi in varie aree del capoluogo siciliano.

La caduta dell’albero in via Terrasanta

L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 28 luglio, in un lasso di tempo compreso fra le 21 e le 22. Sul posto sono giunte alcune squadre specializzate, che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’area di rifornimento. I lavoratori hanno così proceduto al taglio del tronco che era finito sulla copertura della stazione di servizio e delle relative fronde.

Danneggiato il tetto della stazione di servizio

Per fortuna non ci sono state conseguenze per mezzi o persone. A riportare qualche danno è stato invece il tetto della struttura di via Terrasanta. La copertura della stazione di servizio è stata decisamente ammaccata, con alcuni pannelli interni che sono venuti via in seguito all’impatto. Atttualmente, l’area parcheggio e le zone di sosta dei mezzi sono ricoperte dalle fronde dell’albero. Nei prossimi giorni si procederà probabilmente alla rimozione delle stesse.