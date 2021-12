ANCHE GLI ASSESSORI SEGNALANO I PERICOLI DELL'ASFALTO DISSESTATO

L’assessore Antonino Sala immortalato nell’atto di segnalare una pericolosa buca. Questo è il contenuto di una foto inoltrata alla nostra redazione da parte di un residente, allertato dalla formazione di una pericolosa voragine in via Terrasanta, a Palermo.

Fatto avvenuto proprio nel momento in cui i responsabili della comunicazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando si sono premurati nel fare i complimenti alla Red Bull per la vittoria del campionato di formula. Congratulazioni giustificate alla luce dello spot girato dalla scuderia nel capoluogo siciliano. D’altro canto, se riesci a guidare fra le voragini di Palermo, lo puoi fare ovunque.

Voragine in via Terrasanta, interviene l’assessore Sala

Un cratere, quello di via Terrasanta, formatosi intorno alla metà di questo pomeriggio. Un foro immediatamente attenzionato dai residenti. Fra i presenti anche l’assessore al Patrimonio e ai Servizi Cimiteriali. Sala si è immediatamente attivato per segnalare la buca con i mezzi che aveva a disposizione. Salvo poi allertare la polizia municipale e le autorità competenti, al fine di transennare il foro creatosi sulla sede stradale.

Buche ed avvallamenti in tutta la città

Quello di via Terrasanta è soltanto l’ultimo avvallamento, in ordine cronologico, formatosi all’interno del capoluogo siciliano. Un fatto che si sta trasformando in una gigantesca emergenza strutturale sotto il profilo della viabilità. Nell’impossibilità di portare a gara il bando per l’assegnazione dei servizi di manutenzione stradale, l’Amministrazione ha cercato di ricorrere ai ripari per lenire il problema rappresentato dalle buche. La Giunta Comunale ha infatti deciso di inserire tali servizi all’interno di uno specifico capitolo di spesa del piano triennale delle opere pubbliche 21-23. Ma i tempi dell’atto sono lunghi e, ad oggi, il servizio di manutenzione ordinaria è al momento scoperto.

Sul fronte degli interventi straordinari, è Rap ad intervenire saltuariamente per gli interventi di propria competenza. Ciò da quando il servizio è stato tolto dal contratto di servizio con l’azienda, impossibilitata a portarlo avanti per problemi di personale.