Costo degli interventi intorno ai 200.000 euro

Dopo anni di disagi, appelli inascoltati e problemi igienico-sanitari, i residenti al civico 60 di via Tiro a Segno potranno finalmente gioire. Sono partiti questa mattina i lavori per realizzare il sistema fognario che servirà il palazzo che ospita circa 140 famiglie. Fino ad oggi infatti, gli abitanti del plesso hanno dovuto fare i conti con pericolosi sversamenti di acqua di fogna sulla sede stradale. Ciò proprio a causa dell’assenza di un efficiente sistema di smaltimento di acque reflue. Fatto più volte documentato dalla redazione di BlogSicilia. “Finalmente dopo venti anni hanno iniziato i lavori – dichiara una residente del palazzo -. E’ stata una bella battaglia. Non è stato facile. Presto speriamo di festeggiare la fine dei lavori con una bella bottiglia di champagne”, dice scherzosamente la signora.

Problema noto da tempo

Un problema che si aggravava durante le giornate di pioggia, ovvero quando nell’area residenziale di via Tiro a Segno si creavano mefitiche pozze d’acqua con relativa proliferazione di insetti. Con l’avvio dei lavori, si inizia a scrivere la parola “fine” sull’ennesima pagina vergognosa in tema di decoro urbano cittadino. Ciò con notevole e colpevole ritardo visto che il problema è noto almeno dal 2016, quando fu realizzata una conferenza di servizi alla presenza dei tecnici di Amap, Coime, e degli uffici comunali competenti. Da allora poco si è mosso almeno fino al 2023, quando nel bilancio di previsione relativo al triennio 23-25 è stato inserito un capitolo di spesa da 200.000 euro.

L’avvio del cantiere in via Tiro a Segno

Soldi necessari a finanziare il preventivo di spesa realizzato da Amap. Una mossa voluta dalla consigliera di Fratelli d’Italia Teresa Leto, oggi presente sul posto insieme al capogruppo Giuseppe Milazzo e al presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico. “Oggi è un primo passo verso la restituzione di una normalità che gli è stata sottratta per tanti anni da amministrazioni sorde e prive di coscienza – dichiara Teresa Leto -. Difatti, da oltre trent’anni bambini e famiglie hanno dovuto vivere in un contesto degradato e carente dal punto di vista igienico, con forti rischi per la salute ed in particolare per i soggetti più fragili”.

L’accordo quadro sulle utenze dell’area Sud

I lavori rientrano all’interno di un accordo quadro che vede impegnata Amap nei collegamenti delle utenze della Zona Sud della città. Operazione che prevederà un investimento complessivo da 1,5 milioni. Ad occuparsi delle opere di scavo e di realizzazione del sistema fognario in via Tiro a Segno sarà la ditta Sorrenti Impianti SrL, azienda con sede legale a Villabate. Ancora non sono noti i tempi per il completamento dei lavori.

Soddisfatto del risultato raggiunto il consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi, impegnato da anni nella risoluzione delle criticità che hanno afflitto i residenti della zona. “Con il crollo dell’intero sistema precedentemente osservato, l’inizio dei lavori segna un momento di svolta significativo per Via Tiro a Segno – dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia -. Questi sforzi congiunti simboleggiano un impegno mantenuto e la determinazione di migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. In questo spirito di collaborazione e progresso, esprimiamo il nostro ottimismo per il futuro e attendiamo con impazienza il completamento dei lavori”.