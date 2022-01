TUSA (M5S): "SI ATTIVINO VIGILANTES E TELECAMERE"

Via Tiro a Segno, a Palermo, torna nuovamente ad essere una discarica. L’area, interessata da anni da una forte situazione di degrado, è stata oggetto di diverse attività di bonifica. Azioni condotte sia da parte di Rap che da alcune associazioni civiche che si stanno occupando del recupero della zona.

Tuttavia, nonostante ciò, gli incivili continuano a scaricare sacchetti e rifiuti ingombranti. Ciò finisce per creare dei cumuli sia in strada che all’interno dell’area dell’ecomostro, presente in zona da oltre trent’anni. Così, l’aria per i residenti diventa irrespirabile. Ciò, a maggior ragione, in seguito ad alcuni roghi creati da ignoti che hanno dato alle fiamme la spazzatura presente sul posto.

La situazione in via Tiro a Segno

A rappresentare il quadro di degrado vissuto dall’area è il consigliere della II Circoscrizione Pasquale Tusa. L’esponente del M5S lamenta alcune mancanze da parte di Rap, l’azienda partecipata del Comune che si occupa della raccolta dei rifiuti. “Questo rudere aiuta gli incivili a portare il degrado. In via Tiro a Segno c’è stata un pò di defaillance da parte di Rap, non intervenuta in modo celere anche nella parte alta. In particolare nei pressi di corso dei Mille, dove vi sono cataste di rifiuti miste ad ingombranti. Spazzatura che contribuisce a rendere insalubre l’area.

“Quello dell’ecomostro è un sito sensibile – sottolinea Tusa -. Come si è detto in un’assemblea pubblica all’Ecomuseo del Mare, alla presenza del vicesindaco Fabio Giambrone, era stato ribadito l’impegno ad abbattere questo rudere e a riqualificare l’area. Ancora non è stato fatto. I tempi dell’Amministrazione sono evidentemente lenti”.

“Servono vigilantes e telecamere”

L’esponente pentastellato chiede un potenziamento delle misure di sicurezza. “Sarebbe opportuno impiegare i vigilantes. In via Tiro a Segno non ci sono nemmeno telecamere, anche se le abbiamo chieste come Circoscrizione. Tra l’altro è facilissimo installarle, anche sulle mura del cantiere municipale. L’appello che rivolgo alle istituzioni è quello di attenzionare questa zona. Siamo a pochi passa da Sant’Erasmo. L’area potrebbe rientrare in un’opera di riqualificazione, anche a scopo turistico”.

A Natale iniziativa di protesta dei residenti

Quella di via Tiro a Segno è una zona oggetto, già da diversi anni, di abbandoni di rifiuti e degrado. Proprio in tal senso, alcuni residenti e gruppi civici hanno messo in campo, il 18 dicembre, una forma di protesta a tinte natalizie. Sul tetto dell’ecomostro, infatti, è stato posto un albero di Natale decorato da alcuni bambini. Un’azione simbolica mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della riqualificazione dell’area, soggetta a continui abbandoni di rifiuti e diventata ritrovo per alcuni senzatetto ed ubriachi. Soggetti che hanno disturbato il quieto vivere dei residenti.