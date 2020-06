Partono 6 cantieri in varie zone della provincia

Le strade della provincia di Palermo si rifanno il look. Sono 6 i cantieri che inizieranno dalla fine del mese di giugno e che riguardano strade intercomunali molte delle quali praticamente impraticabili a causa di lavori di manutenzione assenti da anni. Ora sembra essere arrivata una svolta per alcune di esse. Lo rende noto la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo.

A partire dal 24 giugno e fino al 1° luglio saranno consegnati i lavori di altri 6 appalti che gli uffici della Città Metropolitana di Palermo hanno predisposto durante il periodo del Covid19. Alla consegna dei lavori sarà presente il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando e i Sindaci dei Comuni interessati nonché i rappresentanti del territorio.

Il 24 giugno sarà il turno della IC 24 del Comune di Cefalù dove si prevedono lavori per oltre 450 mila euro che prevedono la sistemazione e la messa in sicurezza di un tratto e la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Nello stesso giorno la consegna dei lavori al Comune Cefalù San Mauro Castelverde e Gangi. Con fondi per 825 mila euro sarà messa a nuovo la SP 52 ” di San Mauro ” e la SP 60 ” Di Calabrò ” nel tratto di collegamento tra S.P. n. 52 e Gangi. Nei giorni seguenti saranno consegnati i cantieri a Petralia Sottana dove con 560 mila euro si provvederà all’adeguamento strutturale del ponte sul torrente Guardiola. A Valledolmo a nuovo la SP 64 e la SP 8. A Bolognetta grazie a 340 mila euro di stanziamenti lavori sulla SP 134 “Di Cozzo Scozzari”.

A Monreale la Sp47 e la SP 46 saranno coinvolte da profondi lavori di messa in sicurezza grazie a un progetto che prevede l’ammontare totale di oltre 3,5 milioni di euro. L’importo complessivo dei cantieri ammonta a oltre 6 milioni di euro e sono già in cantiere per l’aggiudicazione delle gare altri quattro progetti per i quali sono state già avviate le procedure di gara per 5,7 milioni.

“Un grande apprezzamento alle strutture dell’Ente che hanno operato e operano secondo indicazioni e programmi della Città metropolitana che ritengo doveroso e strategico essere a servizio dei territori”. Lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando.

“Nonostante l’esiguo numero del personale tecnico della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo coinvolto – ha dichiarato l’ingegnere Salvatore Pampalone -, e nonostante il periodo di emergenza che stiamo attraversando, siamo riusciti a portare a termine la progettazione esecutiva di questi lavori. Concludendo l’iter di approvazione di altri due interventi sulla SP4 interessata da frane. Per i successivi interventi progettuali, come da indicazione del Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, ci avvarremo dei servizi di ingegneria di professionisti esterni, in quanto il personale interno sarà impegnato nella direzione dei lavori già consegnati e/o in fase di gara. Finalmente si può ricominciare a sistemare le strade dell’ex provincia di Palermo, volano indispensabile per rilanciare l’economia del territorio metropolitano”.