Falcone: “Ora lavori per strada finalmente sicura”

L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha formalizzato il decreto che stanzia quasi 4,3 milioni

I lavori di messa in sicurezza riguardano il tratto dall’innesto tra la Strada provinciale 6 e la Statale 121

E proseguono fino al tratto nel territorio di Trabia, sulla fascia costiera

Oltre quattro milioni di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della Strada provinciale 6 tra i Comuni di Baucina e Ventimiglia di Sicilia, nel Palermitano. Lo ha formalizzato l’assessorato regionale alle Infrastrutture con un decreto che stanzia la somma.

Falcone “Erano lavori attesi da anni”

“Prosegue l’impegno del governo Musumeci – dichiara l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone – nel recupero della viabilità interna della Sicilia, attraverso un cospicuo finanziamento per un altro intervento cardine. Erano lavori attesi da anni, su un’arteria vitale per i collegamenti fra i centri dell’entroterra e la costa tirrenica nell’area di Trabia. Veniamo così incontro alla domanda di mobilità di un comprensorio che, grazie a quest’opera, non sarà più penalizzato nei collegamenti viari, potendo contare su un’arteria provinciale finalmente all’altezza delle aspettative dei cittadini”.

La zona dei lavori di messa in sicurezza

Le somme previste dal decreto di finanziamento per la sistemazione della Sp 6 ammontano complessivamente a 4.286.919 euro. Destinataria dei fondi, provenienti dal Poc 2014-2020, la Città metropolitana di Palermo. I lavori di messa in sicurezza riguardano il tratto che va dall’innesto tra la Strada provinciale 6 e la Statale 121, fino al tratto nel territorio di Trabia, sulla fascia costiera. A procedere alla gara d’appalto sarà il dipartimento regionale Tecnico che si avvarrà per questo dell’Urega di Palermo.