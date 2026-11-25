Chi si mette in viaggio sulle strade della Sicilia nei prossimi giorni dovrà fare i conti con diversi cantieri e limitazioni al traffico. Dai lavori in corso nel capoluogo alle verifiche nelle gallerie delle principali autostrade siciliane, fino agli interventi su diverse statali tra la fine di novembre e i prossimi mesi, Anas (Gruppo FS Italiane) ha disposto una fitta rete di modifiche alla circolazione.

Tenendo conto della data odierna (mercoledì 25 novembre), ecco il dettaglio completo di tutte le novità – tra interventi già in corso e chiusure in arrivo – per gli automobilisti.

Palermo: i prossimi step al Ponte Corleone fino al 28 novembre

Sulla circonvallazione di Palermo proseguono i lavori per la realizzazione dei ponti laterali al Ponte Corleone. Dopo il varo della “stampella” (il primo elemento strutturale dell’impalcato di valle in direzione Trapani) completato senza intoppi alle prime luci dell’alba di lunedì 23 novembre – con un restringimento di corsia durato appena 15 minuti – il cantiere entra ora nelle fasi successive.

Le prossime date: Il cronoprogramma prevede nuove operazioni di montaggio dell’impalcato per le giornate di giovedì 26 e sabato 28 novembre. Anche in queste occasioni potrebbero rendersi necessari brevi restringimenti di carreggiata per consentire le manovre in sicurezza lungo uno degli assi principali della città.

A19, scambio di carreggiata al viadotto Casteldaccia: il nodo dei rientri

Resta alta l’attenzione sull’autostrada A19 “Palermo–Catania” in corrispondenza del viadotto Casteldaccia, dove dallo scorso 17 novembre è operativo lo scambio di carreggiata tra il km 8,800 e il km 7,800 per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’infrastruttura.

La viabilità e la durata: Il traffico diretto verso Palermo viene deviato sulla carreggiata opposta (in direzione Catania), dove si viaggia a doppio senso di circolazione con una sola corsia per marcia. Il cantiere resterà attivo fino al 25 marzo 2027.

L’allarme code e l’alternativa treno: La nuova configurazione ha già mostrato le prime criticità, facendo registrare fino a 8 chilometri di coda durante i rientri del primo fine settimana. Per alleggerire il traffico su gomma, resta operativo il piano straordinario di potenziamento dei collegamenti ferroviari attivato da Regione Siciliana e Trenitalia.

Autostrade A19, A29 e A29 dir: lavori in galleria fino al 3 dicembre

Proseguono le attività di verifica e manutenzione nelle gallerie lungo le principali direttrici autostradali siciliane. Dopo i primi interventi già conclusi tra lunedì 23 e le prime ore di oggi sulla A29 (tra Capaci e Tommaso Natale) e sulla A19 (tra Termini Imerese e Trabia), restano in calendario diverse limitazioni tra oggi e il 3 dicembre:

A19 “Palermo-Catania” (oggi 25 novembre): Dalle 11:00 alle 18:00, riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni tra il km 53,153 e il km 55,374, in corrispondenza delle gallerie Capraria.

A19 “Palermo-Catania” (chiusure notturne 30 novembre – 2 dicembre): Il tratto tra Caltanissetta ed Enna sarà chiuso in entrambe le direzioni per due notti consecutive, dalle 22:00 del 30 novembre alle 6:00 del 1° dicembre e dalle 22:00 del 1° dicembre alle 6:00 del 2 dicembre (gallerie Fortolese, San Nicola e Misericordia). In direzione Catania uscita obbligatoria a Caltanissetta e deviazione sulle statali 640, 626, 122 e 117 bis con rientro a Enna; percorso inverso per chi viaggia verso Palermo.

A29 dir “Alcamo-Trapani” (2-3 dicembre): Mercoledì 2 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00, riduzioni di carreggiata in direzione Trapani tra il km 24,117 e il km 26,046 (galleria Fumosa). Nella notte successiva, dalle 22:00 del 2 dicembre alle 6:00 del 3 dicembre, chiusa la carreggiata in direzione Alcamo tra gli svincoli di Dattilo e Fulgatore, con deviazione su via Gencheria, via Garibaldi e SS 113.

Autostrada Catania–Siracusa: chiusura notturna il 30 novembre

Attenzione anche per chi viaggia di notte lungo la Catania–Siracusa. Nella notte tra lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre, dalle ore 22:30 alle ore 2:00, il traffico subirà forti limitazioni per permettere lo svolgimento di un’esercitazione di emergenza all’interno della galleria San Fratello, coordinata dalla Prefettura di Siracusa.

Percorsi alternativi: In direzione Siracusa uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini e deviazione sulla SS114 dir. In direzione Catania uscita obbligatoria allo svincolo di Augusta, proseguendo lungo la SS114 e la SS193.

Messinese: al via oggi i lavori sulla SS 113, cantieri attivi sulla SS 185

Doppio fronte aperto sulle strade statali della provincia di Messina:

SS 113 “Settentrionale Sicula” (a Torre delle Ciavole): Partono oggi, mercoledì 25 novembre, i lavori di ripristino tra Gliaca di Piraino e Gioiosa Marea per mettere in sicurezza il tratto al km 92,050, già colpito dalla frana del 15 febbraio scorso. Tra il km 91,900 e il km 92,400 si circola a senso unico alternato con semaforo, mentre resta confermato (tra il km 92,000 e il km 92,400) il divieto di transito ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate (esclusi gli autobus fino a 6,5 tonnellate).

SS 185 “di Sella Mandrazzi”: Sono già scattate da lunedì 23 novembre – e dureranno fino al 31 gennaio 2027 – le limitazioni per la riqualificazione delle barriere di sicurezza. In tratti saltuari tra il km 10,875 e il km 64,812 (per porzioni massime di 500 metri) è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo.

Catanese: asfaltature sulla SS 114 dir “della Costa Saracena”

Da lunedì 30 novembre fino a mercoledì 23 dicembre, nella fascia oraria 5:00 – 18:00 (esclusi i giorni festivi), Anas eseguirà lavori di risanamento dell’asfalto lungo la strada statale 114 dir “della Costa Saracena”, in tratti discontinui dal km 4,860 al km 10,800 (in entrambe le direzioni).

Modalità e rampe: Per tratti lunghi al massimo 500 metri sarà istituito il senso unico alternato con semaforo o movieri (a fine giornata tornerà la normale circolazione). Tra il km 4,400 e il km 4,860 i lavori interesseranno anche le rampe di collegamento con la SS 114 “Orientale Sicula”, con eventuali chiusure temporanee segnalate sul posto.

Ragusano: lavori notturni sulla SS 194 e cantieri sulla SS 115

Doppio appuntamento con i cantieri anche in provincia di Ragusa: