ma la carta per la costruzione è introvabile

Dietro le quinte della festa più attesa dell’inverno si respira già profumo di colla, ferro e cartapesta. Siamo entrati nei capannoni dove prendono forma i giganti del Carnevale Termitano 2027, uno dei carnevali storici più antichi di Sicilia, per raccontare la mente, le mani e il cuore di chi lavora mesi prima che la musica inizi a suonare tra le vie della città. Quest’anno la satira e l’allegoria guardano dritte al futuro e alle sue incognite più attuali: uno dei grandi carri in lavorazione sarà infatti interamente dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale e alla corsa globale per il dominio tecnologico.

La sfida tra Stati Uniti e Giappone e i timori sul futuro

L’idea nasce dall’osservazione della stretta attualità, trasformando un dibattito complesso in una potente metafora visiva. Sulla struttura troveranno spazio due grandi rappresentazioni dedicate alle potenze protagoniste di questa rivoluzione digitale, Stati Uniti e Giappone, impegnate a investire risorse enormi per sviluppare l’algoritmo più avanzato.

“Il tema di questo carro per l’edizione 2026-2027 è sull’intelligenza artificiale, perché in questo periodo se ne parla tantissimo”, spiega Mario Giuca maestro e fondatore del gruppo Giamarte durante la nostra visita in officina. “Le maggiori potenze, come Stati Uniti e Giappone – infatti ci sono due rappresentanze di entrambe le nazioni – non fanno altro che spendere soldi per tentare di realizzare l’intelligenza migliore. La mia idea di quest’anno nasce da un dubbio: non so se sia un bene o un male questa evoluzione, perché prima o poi potrebbe pure conquistarci, prendere il sopravvento e vincere sugli esseri umani”.

Il lavoro in officina: quindici persone sulle strutture portanti

Il cantiere è già entrato nel vivo. Una squadra affiatata composta da circa quindici persone lavora senza sosta per trasformare i bozzetti in imponenti volumi tridimensionali. Dopo aver completato la modellazione delle prime forme nei giorni scorsi, l’attenzione degli artigiani è ora tutta concentrata sull’ossatura del carro, la fase più delicata e faticosa.

“Siamo alle fasi iniziali, stiamo lavorando sulla carta e sulle strutture portanti”, racconta ancora l’autore del progetto. “Le forme principali le abbiamo finite da un paio di giorni, adesso ci stiamo concentrando proprio sulle strutture portanti perché sono tante e richiedono tantissimo impegno. Ma in squadra siamo un bel gruppo, almeno una quindicina di persone che ci lavorano con passione”.

Il paradosso della digitalizzazione: caccia alla carta nell’era di internet

Costruire un carro dedicato al mondo digitale ha però messo i carristi di fronte a un curioso paradosso: la difficoltà di reperire la materia prima per eccellenza della cartapesta, ovvero i giornali e le riviste cartacee, sempre più rari proprio a causa della diffusione di internet.

“Le maggiori difficoltà che abbiamo affrontato quest’anno riguardano la ricerca della carta”, confessa l’artigiano. “È difficile trovare giornali, è difficile trovare riviste, perché ormai è tutto telematico, è tutto via internet. Con tanta fatica siamo comunque riusciti a racimolarne un po’ e tentiamo di trasmettere allegria, euforia e allo stesso tempo una riflessione su questo tema”. Nonostante il riserbo sui dettagli tecnici, la promessa per il pubblico è chiara: “Rispetto agli altri anni aspettatevi qualche sorpresa, non voglio anticipare nulla ma una cosa di diverso ci sarà”.

Carnevale Termitano 2027: le date, i carri e le novità dell’edizione

La nuova edizione dello storico Carnevale Termitano è ufficialmente in programma dal 30 gennaio al 9 febbraio 2027, culminando con le celebrazioni del Martedì Grasso. Secondo quanto stabilito dal bando dell’amministrazione comunale, a sfilare lungo i circuiti cittadini saranno sei carri allegorici in concorso, valutati da una commissione tecnica per qualità artistica e allegoria. Fuori concorso parteciperà come da tradizione il Carro dei Nanni (‘U Nannu ca Nanna), le due maschere simbolo della manifestazione che accompagnano l’intera kermesse fino alla lettura satirica del testamento del Nannu e al rogo finale.