Ci sono luoghi che non sono solo tappe, ma nuovi inizi. Ci sono momenti in cui un viaggio si allarga, incontra nuove energie, accoglie storie diverse e le trasforma in un’unica, grande esperienza condivisa.

Per la prima volta, viaggioDANZA® Academy Itinerante approda in Sicilia, portando con sé molto più di un evento: una visione, una comunità, un modo di vivere la danza che unisce formazione, passione e futuro.





L’11 e 12 aprile 2026, Catania diventa il punto d’incontro di centinaia di giovani danzatori pronti a mettersi in gioco, a crescere, a trasformare il movimento in possibilità. Una tappa attesa, resa ancora più significativa dal patrocinio del Comune di Catania, che riconosce il valore culturale e formativo del progetto.

Ad accogliere il tour sarà Scenario Pubblico – Centro di Produzione della Danza riconosciuto dal MIC, uno spazio simbolo della ricerca e della contemporaneità, dove la danza si crea, si sperimenta e si vive.

Qui, oltre 100 ballerini provenienti da più di 30 scuole di tutta Italia (dal Veneto alla Campania, dalla Puglia alla Lombardia, fino alla Calabria) si incontreranno per condividere due giornate intense, fatte di studio, emozione e crescita.





Ogni lezione sarà un’occasione per superare i propri limiti, ogni incontro un’opportunità per scoprire nuove possibilità. Classico, modern, contemporaneo e musical style si intrecciano in un percorso guidato da maestri e coreografi di rilievo internazionale: Piero Martelletta, Gisella Zilembo, Melania Liotta, Mariarosa Verduci, Milena Di Nardo, Alessio Guerra e Alessio Di Stefano.

Non semplici lezioni, ma esperienze capaci di accendere consapevolezza, rafforzare identità e dare forma al talento. Durante le giornate, il lavoro in sala si trasforma in occasione concreta: gli awards viaggioDANZA® vengono assegnati direttamente ai ballerini, insieme a borse di studio e riconoscimenti che aprono nuove strade, in Italia e all’estero.

Il momento più emozionante arriva con il grande Show Case finale, dove ogni partecipante diventa protagonista di un racconto collettivo fatto di energia, condivisione e appartenenza. Un palco che non giudica soltanto, ma accoglie, valorizza e restituisce senso a ogni passo compiuto.





Accanto al percorso Tour, la tappa di Catania ospita anche il Percorso Master – Modern e Contemporaneo, pensato per i danzatori più avanzati che scelgono di spingersi oltre.

Un’esperienza intensiva, dove la tecnica incontra la visione e la formazione si apre a prospettive internazionali, grazie alla guida di Santo Giuliano, Alex Atzewi, Simona Fichera e Paolo Antonuccio. Qui il talento viene osservato, accompagnato e orientato, trasformando lo studio in opportunità concreta.

Cuore pulsante del progetto è viaggioDANZA Talent Edu, un programma che guarda davvero ai giovani danzatori, li segue, li sostiene e li accompagna nel loro percorso. Non solo selezione, ma cura del talento: borse di studio, percorsi formativi e occasioni reali che permettono a molti di continuare a studiare, crescere e costruire il proprio futuro artistico.





La tappa di Catania non è solo una novità geografica: è un segnale forte, un ponte tra territori, un nuovo capitolo di un viaggio che continua ad allargarsi.

Perché viaggioDANZA® Academy Itinerante è una rete che connette scuole, maestri e sogni. È uno spazio dove ogni danzatore può sentirsi visto, accolto, valorizzato. È un percorso che insegna a credere nel proprio talento, passo dopo passo. E soprattutto, è la prova che la danza non è solo tecnica o performance. È incontro, è crescita, è condivisione.

Luogo: Scenario Pubblico – Centro di Produzione della Danza, Via Teatro Massimo, 16

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 10:00

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