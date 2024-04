Episodio avvenuto a metà mattinata

Paura questa mattina in viale Croce Rossa, nei pressi dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Un uomo di circa 80 anni ha perso il controllo della propria auto finendo prima contro il cordolo spartitraffico presente a centro strada e poi su una siepe posizionata sulla corsia opposta. Per fortuna, al momento dell’impatto, non c’erano altri mezzi in transito nel senso opposto. Fatto che ha evitato conseguenze più nefaste. La viabilità ha subito dei rallentamenti in direzione piazza Vittorio Veneto per alcune ore.

A causare l’incidente probabilmente un malore

L’incidente ha avuto luogo sulla carreggiata in direzione piazzale Alcide De Gasperi, all’altezza di via Emilia. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 e una volante del comando di polizia municipale. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo mentre era alla guida. Il mezzo, una Toyota Yaris, è così finito sul cordolo. L’auto è stata poi sbalzata dall’impatto sulla corsia opposta ed ha finito la sua corsa contro alcune siepi. A prestare i primi soccorsi all’uomo sarebbe stata la moglie, presente sul veicolo al momento dell’accaduto. L’uomo adesso sta meglio, ma è stato portato in ospedale per accertamenti.

I lavori sulla sede stradale di viale Croce Rossa

Ad inizio marzo, proprio l’area di viale Croce Rossa è stata coinvolta da alcuni lavori sulla sede stradale. Nella carreggiata in direzione piazza Vittorio Veneto si aprì infatti un grosso cratere che ha provocato una riduzione della sede stradale per alcuni giorni. Parte della sede stradale è infatti sprofondata, creando un pericoloso dislivello. L’episodio è avvenuto all’altezza del civico 46, nella giornata di domenica 3 marzo. Fatto che ha rappresentato un problema soprattutto durante il transito di camion e mezzi pubblici. Un’emergenza risolta soltanto dopo alcuni interventi di manutenzione stradale condotti dalle maestranze del Comune di Palermo.