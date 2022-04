Il mistero relativo alla cartellonistica posta in viale Regione Siciliana, nei pressi del ponte Basile, rimane aperto. Da qualche giorno infatti, è apparsa una nuova segnaletica che fissa il limite di velocità a 50 km/h. Un termine abbassato di 20 km/h rispetto al passato recente, in un’area in cui è presente uno degli autovelox fissi posti sul raccordo fra A19 e A29. Regola che però non trova riscontro in nessuna ordinanza, nemmeno in quella relativa al ponte Corleone.

Limite a 50 km/h: il caso in viale Regione

A chiarire parzialmente il mistero è Anas, che evidenzia che non c’è stato nessun errore. L’azienda ha infatti spiegato che vi è la necessità di collocare la nuova cartellonistica circa 500 metri prima del restringimento a due corsie imposto sul ponte Corleone. Regole figlie dell’ultima relazione redatta di Icaro Progetti. Fatto che quindi ha creato una sorta di sovrascrittura della vecchia cartellonistica. Rimane però da capire quale sia il limite di velocità attualmente imposto su quel tratto di viale Regione Siciliana, visto che teoricamente l’autovelox è tarato per la vecchia velocità di 70 km/h.

“La polizia municipale non ne era a conoscenza”

Una domanda che si è posto qualche giorno fa anche il capogruppo della Lega-Prima l’Italia Igor Gelarda. “L’ordinanza 377 del 24/03/2022, relativa al ponte Corleone recita: “Riduzione del limite di velocità a 50 Km/h sul ponte Corleone”, sopra il ponte e quindi non prima. La Polizia Municipale non è a conoscenza di questa variazione di limiti di velocità, neanche l’ufficio Mobilità e neanche i tecnici che si occupano del ponte. Ma soprattutto, fonti della polizia municipale, hanno riferito che l’autovelox in questione non è stato tarato con una velocità diversa dagli attuali 70 Km/h, e non poteva essere diversamente visto che non c’è una ordinanza”.

L’ordinanza sul ponte Corleone

Un destino simile, dicevamo prima, a quanto avvenuto sull’area del ponte Corleone. Modifiche effettuate in seguito alla sopracitata ordinanza 377 del 24 marzo emessa dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Il documento statuisce la previsione di due corsie da 3,5+3 metri per una larghezza massima totale di 6,5 metri, disposte centralmente per ogni carreggiata di viale Regione Siciliana.

Regole differenziate per le due diramazioni della sede stradale. Quella di destra dovrebbe essere destinata ai veicoli a pieno carico con un peso inferiore a 44 tonnellate, mentre quella di sinistra ospiterà i mezzi fino 7,5 tonnellate. Imposto il divieto di sorpasso tra automezzi pesanti, adeguatamente segnalato prima dell’attraversamento, e controllo del carico massimo transitante. Limiti a cui si è aggiunto, come sopra ricordato, l’abbassamento del limite di velocità a 50 km/h. Lo stesso destino dell’area all’altezza del ponte Basile.