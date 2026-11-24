Il Pd si sfila. Nel giorno in cui il Consiglio comunale di Siracusa elegge il suo vicepresidente, i tre consiglieri dem restano fuori dal voto e lo rivendicano: il gruppo “ha scelto di non partecipare alla votazione” e il partito “non ha il compito di risolvere i problemi interni al centrodestra”. Ivan Scimonelli, di Insieme, vince 18 a 10 su Paolo Romano, capogruppo e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, a scrutinio segreto. Ma la scelta del Pd arriva sei giorni dopo la sfiducia al sindaco Francesco Italia, firmata e votata proprio insieme a FdI, Forza Italia ed Insieme e solleva una domanda: perché quel fronte non ha retto alla prova di un voto?

La nota del gruppo: “alternativi” a Italia e al centrodestra

La nota è firmata dai consiglieri Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco. Il ragionamento parte da una premessa: “Entrambi i candidati avevano votato la mozione di sfiducia, ma Fratelli d’Italia e Lega hanno trasformato l’elezione in una prova di forza interna al centrodestra”. Il Pd, quindi, “ha scelto di non prestarsi a quella conta”.

La rivendicazione è politica: “La coerenza con la nostra appartenenza politica ci impone di essere alternativi tanto alla pessima amministrazione guidata da Italia e Carta quanto al centrodestra, che tanto male sta facendo all’Italia, alla Sicilia e a Siracusa”. Sull’esito, il gruppo scrive: “Ci limitiamo a registrare e a segnare sul taccuino che è stato eletto il candidato della Lega con i voti di Carta, di Italia e di Bandiera: come dire una bella fetta di destra”.

“Candidato della Lega” è la definizione del Pd. Scimonelli appartiene a Insieme, movimento legato a Giovanni Cafeo, esponente del Carroccio. I dem aggiungono: “Respingiamo le critiche del sindaco, accecato dall’odio nei confronti del partito. La nostra posizione è la stessa che abbiamo espresso con il voto di sfiducia”.

Dalla sfiducia alla vicepresidenza: il cambio di piano

Il 18 novembre l’opposizione si è fermata a 16 voti, quattro in meno dei 20 necessari. Alla vigilia del voto sulla vicepresidenza il fronte sembrava aver trovato il nome: il capogruppo di FdI Paolo Romano, con il sì di Forza Italia e del Pd mentre Insieme era già in fase interlocutoria: le trattative col sindaco erano in corse, forse già chiuse.

Poi, nel pomeriggio, sono emerse le perplessità dei dem. Secondo quanto si apprende, l’idea di votare il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia non sarebbe piaciuta a diversi dirigenti del partito.

In serata i promotori della sfiducia si sono ritrovati a cena davanti a una pizza. L’intesa, se c’era, non ha retto fino al mattino. Il Pd non ha partecipato al voto, e con i tre dem è rimasto fuori Andrea Buccheri, del gruppo misto. Il non voto non ha cambiato il risultato: sommando i quattro assenti, Romano si sarebbe fermato a 14

Il segretario: “asta politica” e “mercato delle vacche”

Più dura della nota del gruppo è la lettera aperta del segretario provinciale Piergiorgio Gerratana, datata 24 novembre. Per lui la vicepresidenza è “una vera e propria asta politica”, un “mercato delle vacche, annunciato – anche direttamente al sottoscritto – e puntualmente confermato dai comportamenti assunti”. Il quadro che ne esce è che “al Comune di Siracusa non esiste una vera maggioranza politica” e che “non esiste alcuna unità nel centrodestra siracusano”. Il tutto, aggiunge, “come se l’inchiesta Nexus non fosse mai esistita”.

Gerratana ha anche un consiglio per il sindaco: “avrebbe fatto meglio a scegliere il silenzio”. Quanto alle offese ricevute dal Pd, le definisce “rare, rarissime medaglie da appuntare al petto” e chiude: “È ora di dire basta”.