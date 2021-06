La decisione del sindaco

Iniziano i divieti in spiaggia in visto dell’inizio della stagione balneare. Il 15 giugno vietato fumare nelle spiagge di Altavilla. Così ha deciso il sindaco Pino Virga per tutelare la salute pubblica e il diritto di ciascun cittadino di godere pienamente di un habitat decoroso.

Vietato anche gettare le cicche per terra o in acqua. I trasgressori dovranno pagare una multa da 50 a 500 euro. Sarà la polizia municipale del Comune a controllare che il provvedimento venga rispettato.

I fumatori potranno prendersi una pausa sigaretta soltanto nelle aree attrezzate, nonché nelle immediate adiacenze, e in ogni caso entro una distanza massima di due metri dagli appositi posacenere che saranno installati. “Nei lidi privati – si legge nell’ordinanza – saranno gli stessi gestori a individuare apposite aree negli spazi comuni diversi dalla spiaggia dove verranno sistemati appositi posacenere”. Il divieto di fumo sarà segnalato attraverso l’apposizione di idonea segnaletica.

“Le amministrazioni pubbliche – dichiara il primo cittadino – hanno il dovere di promuovere comportamenti corretti, rispettosi di se stessi e degli altri. Il fumo rappresenta certamente una pratica tanto diffusa, quanto pericolosa e nociva. E il fumo passivo altrettanto. Con questo provvedimento – continua Virga – contiamo, quindi, di fare opera di sensibilizzazione, ma anche di protezione e di tutela della salute pubblica. Le spiagge devono essere un luogo sicuro di svago e di relax. Dove l’odore della salsedine non deve essere offuscato dal puzzo delle sigarette. Sono certo – conclude il sindaco – che i tantissimi fruitori delle nostre meravigliose spiagge apprezzeranno il mio provvedimento”.