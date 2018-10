Da accertare se siano state rispettate le norme di sicurezza

Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo di Pietro Vella, vigile del fuoco di 61 anni, morto in ospedale dopo essere caduto dalle scale nella caserma Ignazio Caramanna dei vigili del fuoco, a Palermo.

Il pompiere è stato ricoverato all’ospedale Civico. Sembrava un incidente non grave: frattura alle costole e lesione ai polmoni. Invece per Vella che non ha mai perso conoscenza, si è spento in ospedale.

L’incidente si era verificato martedì, durante il turno di lavoro, nella caserma di via Scarlatti. Poi il ricovero nel reparto Medicina d’urgenza e l’inatteso peggioramento, fino alla morte.

“Eravamo pronti per portare via la salma – racconta il fratello Salvatore Vella – Quando sono arrivati gli ispettori di polizia e ci hanno detto che la salma è stata sequestrata per eseguire l’autopsia”.

Un atto dovuto secondo quanto spiegano gli inquirenti per stabilire se la morte sia stata in qualche modo provocata dal mancato rispetto delle norme di sicurezza dentro la caserma dei pompieri.