Un pastore maremmano è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che era finito in una vasca antincendio nella zona di monte Matassaro in territorio di Monreale.

E’ stato raggiunto dai vigili del fuoco del distaccamento di Partinico e messo in salvo.

L’animale era molto stanco perché non riusciva a risalire ed è rimasto in acqua per ore. Il cane è stato affidato ai dipendenti del settore del comune di Monreale.