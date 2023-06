A rischio già da questa estate i soccorsi antincendio

I vigili del fuoco di Palermo e provincia sono in grave carenza d’organico. L’allarme parte dai sindacati di categoria Conapo, Cisl, Uil, Cgil, Confsal, Usb e Federdistat. “Con estremo senso di responsabilità, a tutela delle lavoratrici e lavoratori impegnati in prima linea, a garanzia della sicurezza della cittadinanza – si legge nella nota unitaria dei sindacati -, denunciano la grave carenza di organico venutasi a creare a seguito del passaggio a capo squadra e al concorso ad ispettore. Ad aggravare ulteriormente la carenza è la cronica mancanza di personale dovuto anche al mancato turn over”.

Un primo confronto senza risposte

Ci sarebbero state le prime interlocuzioni ma le risposte arrivate sono state ritenute insufficienti. “Nonostante la disponibilità emersa nel confronto con l’amministrazione locale dello scorso 26 giugno – dicono le sigle -, appare evidente che questo comando con l’attuale organico non riuscirà a garantire un dispositivo di soccorso adeguato”. La carenza di personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco è diventata insostenibile. A chiare lettere viene anche evidenziata l’impossibilità ad affrontare una campagna estiva con le attuali risorse.

Dito puntato sul dipartimento centrale

Non sarebbero arrivate neanche risposte da Roma. “Tutto ciò accade – continuano Conapo, Cisl, Uil, Cgil, Confsal, Usb e Federdistat – nel silenzio più assoluto di un dipartimento centrale che a tutt’oggi non ha comunicato le ore di straordinario disponibili per effettuare i richiami. Si profila un ridimensionamento delle squadre di soccorso e delle unità che le compongono. Tale da compromettere la sicurezza degli operatori del soccorso e la risposta al cittadino. Come responsabili sindacali abbiamo il dovere di mettere a conoscenza la cittadinanza dei rischi a cui incorre in caso di mancato ritardo nel soccorso”.

Si accendono i riflettori

Le organizzazioni di categoria evidenziano che questo allarme vuole essere un tentativo di accendere i riflettori su queste criticità. Si punta a sensibilizzare i vertici del corpo nazionale: “Affinché metta in campo – continua la nota – tutte le soluzioni possibili al fine di garantire una risposta certa, efficace ed immediata alle esigenze della città Metropolitana Palermitana, quinta città d’Italia”.

