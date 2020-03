Ci sono tre agenti della polizia municipale esperti nelle indagini sull’abusivismo edilizio, sui reati contro il patrimonio architettonico che dopo le indagini su via Miseno a Mondello e sul centro storico furono trasferiti.

Di questo ieri ha scritto Blog Sicilia. Alla luce degli arresti per corruzione una vicenda che dovrebbe essere chiarita e stabilire se dietro quei trasferimenti, apparsi ai tre e ai colleghi provvedimenti punitivi, ci siano stati pressioni da parte dei dirigenti indagati e dell’amministrazione comunale.

Su questa vicenda il consigliere comunale di opposizione Fabrizio Ferrandelli ha presentato un’interrogazione al sindaco.

“Venuto a conoscenza, come del resto anche l’opinione pubblica, dei recenti arresti di Funzionari e Consiglieri Comunali oltre che di Imprenditori, coinvolti secondo la Magistratura nel rilascio di concessioni per lottizzazioni di aree industriali dismesse e nella proposta di rapida calendarizzazione e approvazione dei relativi progetti in Consiglio Comunale – si legge nell’interrogazione – I funzionari in questione sono stati, recentemente, coinvolti in un’altra vicenda, sempre relativa al rilascio di concessioni, per la lottizzazione in via Miseno“.

E aggiunge il consigliere comunale. “Che quest’ultima vicenda era scaturita da indagini di un nucleo di P.G. formata da personale de Comando di Polizia Municipale (Gitpaa) che operava a stretto contatto con la Magistratura.

Che, come si apprende da un articolo stampa di Blogsicilia, nel momento in cui la Magistratura ha inscritto nel registro degli indagati, per la vicenda della lottizzazione di via Miseno,Dirigenti, Funzionari, Impiegati Comunali e Imprenditori, il Nucleo sopra indicato è stato sciolto e il personale che ne faceva parte è stato riassegnato ad altri compiti quali sono state le misure intraprese da questa Amministrazione nei confronti dei Funzionari, relativamente alla lottizzazione di via Miseno. Chi era ai tempi il Dirigente all’Edilizia Privata? Chi era ai tempi il Capo Area all’edilizia Privata e all’Urbanistica? Chi era ai tempi l’Assessore all’Edilizia Privata e All’Urbanistica? Quali sono stati i motivi che hanno indotto allo scioglimento del nucleo di P.G. in oggetto? Se risponde a vero che sia stata formulata, nel periodo di tempo che intercorre tra i giorni seguenti all’iscrizione nel registro degli indagati dei sopradetti soggetti e il trasferimento degli agenti, una nota dell’Anci (di cui il Sindaco di Palermo è rappresentante) che poneva il tema dei costi del distaccamento? Chi è o chi erano i responsabili che hanno avallato il trasferimento ad altri compiti degli Agenti di P.G. in questione? A quali mansioni sono stati assegnati gli Agenti di P.G. e in quali luoghi?”

Adesso si attendono entra 30 giorni le risposte da parte del sindaco.