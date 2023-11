Si scaldano i motori per la VII edizione di ‘Novell’Olio’, l’evento che si svolgerà dal 10 al 12 novembre presso la Real Cantina Borbonica di Partinico il cui focus sarà l’olio extravergine di oliva siciliano e tutti i suoi impieghi.

‘Novell’Olio 2023’, al via la VII alla Real Cantina Borbonica di Partinico

L’evento nasce dalla volontà di valorizzare un prodotto altamente identitario per il territorio siciliano quale, appunto, l’olio extravergine d’oliva che può essere declinato in tanti usi, non solo gastronomici e nutraceutici. La manifestazione è ideata e organizzata dalla Pro loco Cesarò Partinico APS, con i patrocini della Regione Sicilia – Assessorato Regionale Attività Produttive, Comune di Partinico, UNPLI Sicilia, Gal Golfo di Castellammare, U.M.A.O., ODAF Palermo, CCIAA Palermo Enna, I.S. Danilo Dolci, CNA Palermo, MAM, e si pone l’ambizioso obiettivo di divenire l’evento di punta per la valorizzazione dell’indotto oleario siciliano.

L’olio extravergine d’oliva protagonista della kermesse

Tre giorni all’insegna all’olio extravergine d’oliva siciliano attraverso esperienze dirette, talk informativi e dibattiti sul suo impiego nonché sull’oleotursimo, la nuova frontiera del turismo esperienziale che, attraverso la visita di uliveti, frantoi e antichi bagli, consente un approccio ‘green’ al turista in cerca di esperienze di viaggio destinate a restare impresse nella memoria.

La Real Cantina Borbonica di Partinico

A far da scenario alla kermesse la Real Cantina Borbonica di Partinico, straordinaria costruzione, unica in Sicilia per tipologia e caratteristiche, che Ferdinando I, re delle Due Sicilie, fece edificare nel 1798 Si tratta un luogo suggestivo, intriso di storia, una cornice adatta per ospitare un evento che nasce con la volontà di mettere in primo piano un prodotto altamente identitario per il nostro territorio siciliano quale l’olio extravergine d’oliva.

“Pronti ad alzare l’asticella”

“ Dobbiamo alzare l’asticella il più possibile perché abbiamo voglia di crescere in maniera esponenziale” racconta Benedetto Coniglio, presidente della Pro Loco Cesarò Partinico APS, “Siamo orgogliosi di essere giunti alla settima edizione di ‘Novell’Olio’ con una maggiore e rinnovata consapevolezza che ci vede, oggi più di ieri, impegnati nella promozione di questo prezioso simbolo dell’agricoltura siciliana e volàno dell’economia dell’Isola” continua Totò Bonura, socio della Pro loco Cesarò Partinico.

Non solo olio…

Passeggiando tra gli stand che adorneranno il baglio della Real Cantina Borbonica di Partinico sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio tra cui le “cassateddi di ciciri” e la “sasizza pasqualora partinicese” salume tipico locale, entrambi iscritti nel registro dei P.A.T., solo per citarne alcuni.

Olio e turismo

L’olio non è solo un alimento ( condimento, nutrimento ed elisir di bellezza) ma anche un prezioso volàno per l’economia e .il turismo locale. Questo il tema di ‘Oleoturismo: istruzioni per l’uso’, il testo del giornalista Mario Liberto la cui presentazione aprirà ufficialmente la settima edizione della kermesse. Non mancheranno corsi d’assaggio dell’olio e altre iniziative portate avanti dall’Ordine degli agronomi, volte alla divulgazione di questo prezioso alimento.

Programma

Venerdì 10 novembre

ore 10 apertura degli stand

ore 10 Presentazione del libro “Oleoturismo: istruzioni per l’uso” di Mario Liberto Dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 17,00 Mini corso di assaggio* olio d’oliva a cura di Paola Fioravanti, Presidente UMAO

Sabato 11 novembre

Ore 8.30 Convegno: “Valorizzazione della produzione dell’olio di oliva” Come orientarsi nel mercato”

Ore 10 (apertura stand)

Ore 10,30 Mini corso di assaggio olio a cura di Paola Fioravanti – Presidente UMAO Ore 11,30 – Presentazione delle realtà imprenditoriali del territorio

Ore 12,30 – Conclusione dei lavori

Ore 17,00 Spettacolo teatrale a cura di Vento di Scirocco, produzione Balletto Civile, “We around with little bag” Danza Giorgia Di Giovanni, Sax Contralto Pierfrancesco Mucari

Domenica 12 novembre

Ore 10,00 Apertura Stand Lumie: Spettacolo di circo contemporaneo, a cura dell’associazione culturale “Regia Medievalis” – Projekt Lazarus Sicilia *evento su prenotazione max 25 partecipanti