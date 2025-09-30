Un passo importante per rafforzare la governance clinica e amministrativa

Cambio ai vertici all’AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo. Il dottor Epifanio Di Natale è stato nominato nuovo capo del Dipartimento di Medicina. La decisione è stata ufficializzata nel corso di una riunione del Collegio di Direzione, completando così l’assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera.

Già responsabile dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi, Di Natale assume ora un ruolo centrale nella gestione clinica del presidio, in un momento strategico per la sanità palermitana.

Un’organizzazione aziendale rinnovata

Con questa nomina si definisce l’intera struttura dei dipartimenti dell’AOOR Villa Sofia Cervello. Oltre a Di Natale, la direzione strategica ha assegnato i seguenti incarichi:

Francesco Arcoleo , capo Dipartimento Servizi;

, capo Dipartimento Servizi; Fulvio Piazza , capo Dipartimento Chirurgia;

, capo Dipartimento Chirurgia; Nicola Cassata , capo Dipartimento Materno Infantile;

, capo Dipartimento Materno Infantile; Adolfo Rizzo , capo Dipartimento Oncoematologia;

, capo Dipartimento Oncoematologia; Baldassare Renda , capo Dipartimento Emergenza con Trauma Center;

, capo Dipartimento Emergenza con Trauma Center; Carlo Cicerone , capo Dipartimento Cardio-Vasculo-Respiratorio;

, capo Dipartimento Cardio-Vasculo-Respiratorio; Vincenzo Nicastri, capo Dipartimento Amministrativo-Tecnico-Professionale.

Mazzara: “Passaggio chiave per la governance”

A commentare la nomina è stato Alessandro Mazzara, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera: “Con la nomina del nuovo capo Dipartimento, si completa l’assetto organizzativo della nostra Azienda Ospedaliera, in linea con gli obiettivi strategici e i criteri di efficienza, innovazione e centralità del paziente che guidano la nostra azione di governo aziendale. Questo passaggio rappresenta un momento importante per rafforzare ulteriormente la governance clinica e amministrativa e garantire una sempre migliore integrazione tra le diverse articolazioni sanitarie.”

Mazzara ha anche voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti nel processo di riorganizzazione: “Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutte le professionalità coinvolte nel percorso di riorganizzazione e ottimizzazione, certo che sapranno interpretare al meglio il ruolo di alta responsabilità a beneficio della qualità dei servizi erogati e della crescita della nostra comunità professionale e rivolgo al nuovo capo Dipartimento i migliori auguri di buon lavoro”.

La nomina del dottor Epifanio Di Natale segna un ulteriore passo avanti nel consolidamento della struttura organizzativa dell’AOOR Villa Sofia Cervello. Un cambiamento che punta a rafforzare la qualità dell’offerta sanitaria e a promuovere una gestione sempre più integrata, moderna ed efficiente dei servizi ospedalieri. L’attenzione alla competenza e alla responsabilità si conferma al centro della strategia aziendale.