Nel team anche i dottori Max Morandi, Federico Puleo e Antonio Buggea

L’AOOR Villa Sofia Cervello potenzia l’équipe ortopedica dell’ospedale Villa Sofia con tre nuovi ingressi di rilievo. A guidare il rafforzamento della struttura diretta dal dottor Davide Bonomo è l’arrivo del professor Massimo “Max” Morandi, medico chirurgo con doppia cittadinanza, italiana e statunitense, e una carriera internazionale di altissimo profilo.

Insieme a lui, entreranno in servizio nei prossimi giorni anche i medici Federico Puleo e Antonio Buggea, completando un piano strategico mirato a migliorare qualità e tempi delle prestazioni ortopediche offerte dal presidio.

“La collaborazione con professionisti provenienti da altre realtà sanitarie – ha detto il direttore sanitario dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Maria Lucia Furnari – contribuisce al raggiungimento di un importante obiettivo di questa direzione strategica: il potenziamento del know-how, con il relativo miglioramento del valore dell’asset strategico aziendale, della reputazione e della qualità del servizio dell’ospedale nel suo complesso. In particolare, la presenza di professionisti esperti e di valore costituisce un richiamo per la formazione dei giovani medici ed esercita una funzione attrattiva e motivante per l’intera struttura ospedaliera, contribuendo all’apprendimento e alla crescita professionale dei medici più giovani”.

Il nuovo team ortopedico

Nato a Cesena, Max Morandi arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove ha lavorato nei dipartimenti di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione delle Università della Louisiana e della Florida. Ha ricoperto incarichi direttivi nei Trauma Center di Shreveport, Houston e Detroit, e vanta un solido profilo accademico con numerose pubblicazioni scientifiche e ricerche attualmente in corso. Un innesto di peso per la sanità siciliana, che punta a coniugare esperienza internazionale e valorizzazione delle risorse locali.

Federico Puleo, classe 1987, palermitano, proviene dall’ospedale “Ingrassia” di Palermo, dove dal 2021 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico ortopedico. In precedenza ha lavorato al CTO di Torino e negli ospedali di Sondrio e Sondalo, con una solida formazione alle spalle.

Antonio Buggea, originario di Favara (Ag), porta in dote oltre vent’anni di esperienza, maturata principalmente all’Ospedale Civile di Alessandria. Negli ultimi anni ha lavorato al presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, specializzandosi in traumatologia maggiore e ortopedia pediatrica.

L’inserimento dei tre specialisti rientra in una strategia più ampia per migliorare l’efficienza del reparto di Ortopedia e Traumatologia. L’obiettivo: ridurre i tempi d’attesa, offrire prestazioni più rapide e di qualità e valorizzare il capitale umano, puntando su competenze e formazione.

Il potenziamento dell’organico conferma ancora una volta l’ambizione di Villa Sofia di diventare un polo d’eccellenza per pazienti e professionisti.