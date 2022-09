Succede al cimitero di Villabate

Ci sono diverse salme che attendono ancora la tumulazione, al cimitero di Villabate è emergenza loculi. Il sindaco Gaetano Di Chiara ha emesso un’ordinanza con cui si stabilisce di requisire alcuni loculi posti all’interno di cappelle gentilizie di privati. Questa necessità per far fronte alla totale assenza di nuovi posti per le tumulazioni.

Il nuovo regolamento

Il primo cittadino ha fatto leva sul nuovo regolamento di polizia mortuaria che è stato approvato con delibera di consiglio comunale nel dicembre del 2020. All’articolo 52, comma 7, è espressamente contemplato che “in caso di carenza di loculi, ovvero indisponibilità, il sindaco con apposita ordinanza, potrà procedere alla requisizione temporanea dei loculi disponibili all’ interno delle cappelle private”. Il cimitero comunale, allo stato attuale, non ha la disponibilità di loculi da concedere a coloro che ne hanno fatto richiesta perché tutti gli spazi si sono oramai esauriti.

Le salme a deposito

Come si evince dalla stessa ordinanza, esiste una situazione di totale emergenza. All’interno della camera mortuaria del cimitero comunale sono presenti diverse salme in attesa di essere tumulate. A questo punto il responsabile del VI Settore del Comune, l’architetto Franco Abbate, ha segnalato i nominativi dei concessionari delle cappelle gentilizie da requisire. Nel frattempo è stato acclarato che per condizioni igieniche-sanitarie le salme a deposito non possono sostare all’interno della camera mortuaria e per questo “necessita provvedere alla tumulazione provvisoria all’interno di cappelle private, da requisire”.

Dove sono stati trovati gli spazi

Nel frattempo il servizio cimiteriale ha accertato la disponibilità di loculi all’interno delle cappelle gentilizie situate nella zona circostante l’ingresso principale del cimitero comunale, e nello specifico quelle ubicate in prossimità dell’altare, intestate a quattro famiglie. Nell’ordinanza il sindaco ha quindi stabilito di requisire massimo quattro loculi per cappella, per un periodo di 6 mesi dalla data di tumulazione provvisoria. In questo modo sarà consentita la tumulazione temporanea delle salme presenti nella camera mortuaria.