Il suo motto è #VivaVillabate.

I componenti del movimento politico “Liberi per il Cambiamento” hanno espresso all’unanimità la scelta del loro candidato sindaco Giovanni Pitarresi.

Attuale Presidente del consiglio comunale, 35 anni, laureato in Scienze politiche e sociali, socio titolare di un’attività commerciale Villabatese.

“È arrivato il momento di scendere in campo in prima persona, forte del sostegno del mio movimento e della gente che mi chiede di provarci con il coraggio e l’entusiasmo che mi hanno sempre contraddistinto.” commenta Pitarresi.

“Ho l’onestà intellettuale di capire che nessuno ha la bacchetta magica e che la situazione finanziaria e sociale non è delle migliori, ma d’altro canto mi sento il dovere di provare a dare il mio contributo per offrire un futuro migliore ai nostri concittadini che sperano in una Villabate più bella, con servizi efficienti e soprattutto più vivibile e sicura. Ho acquisito, grazie all’esperienza di questi anni, competenza e grande conoscenza del territorio in cui vivo e lavoro da sempre. Noi ci crediamo e, liberi da condizionamenti e vecchie logiche politiche, invitiamo tutti i cittadini che vogliono cambiare le cose ad unirsi a noi per dare forma alle proprie idee e al nostro progetto”.

Da sempre attivo nell’associazionismo locale e parrocchiale, per quasi vent’anni è stato impegnato nel gruppo Scout Villabate 2°. Appassionato di cinema, teatro, sport, politica e di tutto ciò che riguarda Villabate (storia, luoghi, monumenti) e i “batioti”(personaggi, leggende, racconti).

Nel 2007 inizia attivamente ad impegnarsi in politica, candidandosi alle Amministrative e viene eletto consigliere comunale all’età di 23anni.

Nell’Ottobre 2014 ricopre la carica di Assessore allo Sport, Turismo, Spettacolo e Politiche Giovanili. Il suo ottimo lavoro, la presenza costante in paese e la collaborazione attiva con le associazioni sono gli elementi che lo inducono a candidarsi alle elezioni amministrative del 2015, dove viene eletto nuovamente Consigliere Comunale risultando primo eletto in assoluto. Successivamente viene eletto Presidente del Consiglio Comunale, carica che tuttora ricopre.

Anche da Presidente del consiglio comunale, il suo impegno politico non si limita all’interno del Palazzo comunale, anzi sono tantissime le manifestazioni, gli eventi e le assemblee organizzate dal Presidente Pitarresi finalizzate a coinvolgere sempre di più la cittadinanza e i giovani villabatesi.

Nel dicembre 2018, insieme ai consiglieri comunali Anna Maria Cilluffo, Giuseppe Alaimo ed Elvi Tango, ha creato in consiglio comunale il gruppo politico “Liberi per il Cambiamento”.

#LiberiperilCambiamento #LiberaMenti #PitarresiSindaco