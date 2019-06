L'abitazione in contrada Strasatto

I carabinieri della stazione Villagrazia di Palermo hanno arrestato Paolo Santangelo, 62 anni, nato a Belmonte Mezzagno accusato di detenzione, coltivazione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica.

I militari nel corso di un controllo in contrada Strasatto nel comune di Monreale (Pa), hanno notato una villetta apparentemente disabitata, ma con numerose condotte per i condizionatori e per il passaggio di cavi elettrici.

Santangelo è stato bloccato e dentro la villetta è stata trovata una piantagione indoor completa di condizionatori, aeratori, condotti fonoassorbenti, lampade e reattori, tutto collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società E-Distribuzione.

Sono state rinvenute e sequestrate 897 piante di cannabis indica dell’altezza compresa tra i 20 e i 30 centimetri. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.