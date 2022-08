Intervento di bonifica sull'area verde

La villetta dedicata alla memoria di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia torna ad essere pulita. Gli operatori della Rap hanno infatti eseguito un intervento di pulizia straordinaria sull’area verde del centro città.

Bonifica la villetta, situazione tornata alla normalità

Come segnalato nei giorni scorsi alla nostra redazione, la zona è stata oggetto di abbandoni di rifiuti, tra i quali anche ingombranti. Fenomeno largamente diffuso in diverse zone del capoluogo siciliano e che costringere l’azienda Rap ad interventi di bonifica. Uno di questi ha avuto luogo nell’area nei pressi di via Venezia. I lavoratori della società partecipata del Comune di Palermo hanno provveduto a rimuovere la spazzatura e tutti gli elementi che ledevano l’immagine del luogo dedicato ai due straordinari attori palermitani.

La nascita della piazzetta

La piazzetta fu inaugurata nel 2012 per omaggiare i due grandi attori palermitani, ovvero Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Iniziativa si è concretizzata a vent’anni dalla morte di Franchi e a novant’anni dalla nascita di Ingrassia. Uno spazio individuato dall’ufficio toponomastica e dall’allora sindaco Leoluca Orlando visto che, proprio in quel luogo, Franco Franchi iniziava la sua gavetta artistica. Durante i suoi spettacoli, l’attore saliva su una sedia come se fosse un palcoscenico, intrattenendo il pubblico di passaggio facendo smorfie, suonando la fisarmonica e cantando.

La villetta a Modugno

Nel 2015, l’Amministrazione ha dedicato uno spazio antistante a Domenico Modugno. Ciò con l’installazione di un bassorilievo raffigurante i volti dei tre artisti. Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Domenico Modugno ricordati in un’unica opera realizzata dallo scultore Gianfranco Ragusano.