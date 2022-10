“Renato Schifani da presidente della Regione si distinguerà certamente per lo stile. Nascerà già nelle prossime settimane il nuovo governo Schifani e quando l’Assemblea regionale siciliana si insedierà avvieremo una grande stagione di riforme e di lavoro per far crescere la Sicilia.

Sui rifiuti, i termovalorzzatori, le politiche sociali e il lavoro, il Parlamento sarà chiamato ad un ruolo fondamentale per realizzare il programma elettorale e le riforme urgenti per la Sicilia”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Prima l’Italia -Lega.

Opportunità di lavorare

“C’è la grande opportunità di lavorare politicamente contando anche su un governo nazionale di centrodestra – sottolinea -. Per questo sono certo che le grandi opere, a partire dal ponte sullo stretto di Messina, che finora è stato solo una chimera, potranno essere realizzate e già in questa legislatura vedremo i primi frutti. Schifani sarà certamente un presidente dialogante che terrà in considerazione le opposizioni per il ruolo fondamentale di controllo che sono chiamate a svolgere in una democrazia dell’alternanza”.

Confartigianato plaude a Schifani

Confartigianato Imprese Sicilia plaude al nuovo presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ed è pronta a intraprendere un cammino insieme al governatore, così come preannunciato firmando il patto di fiducia, il 7 settembre scorso, nella sede della Federazione, in via Emerico Amari a Palermo. Schifani e il presidente regionale di Confartigianato, Daniele La Porta, siglarono nell’occasione, il patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni chiedendo un impegno nel sostenere le proposte avanzate dalla federazione, per creare un ambiente favorevole all’artigianato e alle Micro e Piccole imprese. Nel corso dell’incontro, Schifani definì “strategica”, l’alleanza con le aziende per sviluppo della Sicilia.

“Al presidente Schifani abbiamo chiesto di promuovere una buona burocrazia che sia alleata delle imprese – ricordano Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sicilia -, di saper guardare ed ascoltare la nostra realtà produttiva.

Adesso, che prende in mano la nostra Isola, ribadiamo la necessità di un dialogo continuo, costante ed efficace con il nostro mondo, per individuare insieme le giuste strategie che possano aiutarci a superare una fase drammatica che mina ogni giorno la sopravvivenza dei nostri artigiani e delle nostre aziende. Con una nuova governance, bisogna partire sin da subito nella giusta direzione. Ci congratuliamo con il presidente Schifani, a lui va il nostro più sincero augurio di buon lavoro”.