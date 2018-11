La vincita

E’ vincita milionaria a Valledolmo, piccolo comune del Palermitano. Vittoria raggiunta con un “5+2” all’EuroJackpot che significa ben 18 milioni di euro di vincita. La schedina è stata giocata alla cartoleria tabacchi Muscato Castrenze.

Il gioco consiste nel giocare almeno 5 numeri su 50 e 2 euronumeri su 10, al costo di 2 euro. A scommettere sono giocatori di ben 18 paesi europei che devono poi dividersi il montepremi. La schedina vincente di Valledolmo è stata giocata ieri nel concorso numero 46 del 16 novembre.

Il montepremi di 90 milioni è stato suddiviso tra cinque vincitori: 2 in Germania, uno in Finlandia e Spagna e uno per l’appunto nel Palermitano. La combinazione vincente è stata 13 15 18 39 45, euronumeri 5 e 6.

