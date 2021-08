TEAM PALERMITANO CERCA IL RISULTATO GROSSO A MISANO

Altro week-end intenso quello che attende il VinciTù Racing Team. La compagine palermitana è attesa dalla 4^ tappa del Campionato Italiano Velocità del Trofeo Italiano Amatori. Dopo la prova sfortunata di Misano, complice la pista bagnata dal mal tempo, la squadra capitanata da Davide Bongiorno, cercherà di consolidare quanto di buono fatto.

“Siamo qui con il Team al completo – dichiara Buongiorno -. Unico assente Federico Barone, che ha dovuto rinunciare a causa del brutto incidente di Misano che ha compromesso il suo proseguo in questo campionato. Un vero peccato per Federico, considerato che occupava la 3^ posizione nella categoria 600 base, ed aveva tutte le carte in regola per migliorare ulteriormente la sua posizione.”

Gli obiettivi del team

Una stagione, fin qui molto positiva per il VinciTu’RacingTeam. In questi ultimi due appuntamenti, il team palermitano proverà a centrare il podio soprattutto nella classe Superior Cup, con Luigi La Placa. Nonchè nella categoria Rookie Pro con Sebastiano Caserta. Per entrambi un campionato sempre in crescendo. La Placa, con la Ducati Panigale V4s, occupa il 6° posto della classifica generale con 428 Pt, mentre maggiori per lui sono le possibilità di vittoria nella categoria over 40, dove al momento si trova in 2^ posizione.Nella Rookie Challenge Pro Sebastiano Caserta, con la sua BMW s 1000RR, punta senza mezzi termini ad aggiudicarsi la generale. Attualmente 3°, il suo distacco dal leader, Oscar Viviani, è di soli 60 punti.

Nella categoria 1000 Base Francesco De Pace cercherà di migliorare il suo 21° posto attuale, con 140 Pt. Ciò avendo acquisito sempre piu padronanza della sua BMW. Presenti anche Massimo Buonvicino e Vincenzo Palmieri che continuano a maturare esperienza con le loro Yamaha 1000. Anche loro cercheranno di ottenere il massimo dal Mugello, ed essere pronti al meglio per il Rush finale. Evento che si svolgerà nuovamente a Misano a fine settembre.