Successo per il Vincitù Racing Team a Misano, La Placa vince nella Superior Cup 1000

Redazione di

25/09/2021

Il Vincitù Racing Team porta a casa una splendida vittoria in quel di Misano, nell’ultima prova di Coppa Italia del Trofeo Italiano Amatori in corso nel circuito in provincia di Rimini. A trionfare nella categoria Superior Cup 1000 è Luigi La Placa, pilota termitano in sella alla sua Ducati Panigale V4S. Il centuaro ha centrato il primo gradino del podio con il tempo di 1.40.100. L’aiuto della telemetria Nella foto Luigi La Placa, Vincitù Racing Team Dietro di lui l’altro siciliano Filippo Marino. Un grosso aiuto è sicuramente arrivato dall’utilizzo della telemetria, messa a disposizione del pilota per la prima volta. Già nelle prove La Placa aveva fatto registrare 2″ in meno rispetto alla prova di luglio sempre a Misano. Ciò piazzandosi terzo sulla griglia di partenza. Un successo, quello del termitano, coadiuvato da quanto fatto anche dall’altro alfiere del Vincitù Racing Team Francesco De Pace, in gara nella categoria 1000 base. Il pilota ha chiuso la sua prova all’ottavo posto. Un buon piazzamento considerate le sventure a cui è andato incontro il centuaro durante la sua prova. De Pace è infatti caduto a causa della presenza di olio in pista, che ha causato la scivolato. Ciò ha costretto la direzione di corsa a sospendere la gara. Questo per permettere ai commissari di pista di ripulire la pista con il filler. Al rientro sul circuito, De Pace ha poi rimontato diverse posizioni, nonostante il mezzo non fosse più al meglio come ad inizio gara. Ricordiamo che, durante le prove, il pilota ha dovuto fare i conti con dei problemi al posteriore che non gli hanno permesso di aprire al meglio il gas, chiudendo soltanto al decimo posto le qualifiche. Nella 600 Rookie ottimo sesto posto per Massimo Buonvicino. Nella media invece Vincenzo Palmieri che, nella Q1 svoltasi nel pomeriggio, ha chiuso al diciasettesimo posto sui 40 concorrenti in griglia di partenza. Buoni i suoi tempi, migliori rispetto all’ultima prova sempre qui a Misano.

Il Vincitù Racing Team porta a casa una splendida vittoria in quel di Misano, nell’ultima prova di Coppa Italia del Trofeo Italiano Amatori in corso nel circuito in provincia di Rimini. A trionfare nella categoria Superior Cup 1000 è Luigi La Placa, pilota termitano in sella alla sua Ducati Panigale V4S. Il centuaro ha centrato il primo gradino del podio con il tempo di 1.40.100.

L’aiuto della telemetria

Dietro di lui l’altro siciliano Filippo Marino. Un grosso aiuto è sicuramente arrivato dall’utilizzo della telemetria, messa a disposizione del pilota per la prima volta. Già nelle prove La Placa aveva fatto registrare 2″ in meno rispetto alla prova di luglio sempre a Misano. Ciò piazzandosi terzo sulla griglia di partenza. Un successo, quello del termitano, coadiuvato da quanto fatto anche dall’altro alfiere del Vincitù Racing Team Francesco De Pace, in gara nella categoria 1000 base. Il pilota ha chiuso la sua prova all’ottavo posto.

Un buon piazzamento considerate le sventure a cui è andato incontro il centuaro durante la sua prova. De Pace è infatti caduto a causa della presenza di olio in pista, che ha causato la scivolato. Ciò ha costretto la direzione di corsa a sospendere la gara. Questo per permettere ai commissari di pista di ripulire la pista con il filler. Al rientro sul circuito, De Pace ha poi rimontato diverse posizioni, nonostante il mezzo non fosse più al meglio come ad inizio gara. Ricordiamo che, durante le prove, il pilota ha dovuto fare i conti con dei problemi al posteriore che non gli hanno permesso di aprire al meglio il gas, chiudendo soltanto al decimo posto le qualifiche.

Nella 600 Rookie ottimo sesto posto per Massimo Buonvicino. Nella media invece Vincenzo Palmieri che, nella Q1 svoltasi nel pomeriggio, ha chiuso al diciasettesimo posto sui 40 concorrenti in griglia di partenza. Buoni i suoi tempi, migliori rispetto all’ultima prova sempre qui a Misano.