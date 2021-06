“Borgo diVino in tour”, la seconda tappa della manifestazione itinerante a Cefalù (FOTO)

30/06/2021

Il lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù, in provincia di Palermo, si prepara ad ospitare la seconda tappa del viaggio di “Borgo diVino in tour” Da venerdì 9 a domenica 11 luglio si svolgerà il secondo appuntamento dell’evento estivo itinerante in 5 tappe per altrettanti week end da luglio a settembre L’evento si propone di coniugare il turismo tra i Borghi più belli d’Italia e la degustazione dei vini del territorio Degustare vino, assaggiare le specialità della gastronomia locale e godere della bellezza del Borgo di Cefalù. L’appuntamento con Borgo DiVino illumina della luce giusta le serate estive di questo borgo-gioiello a due passi da Palermo, nelle atmosfere arabo-normanne della Sicilia tirrenica, che fanno di Cefalù un patrimonio dell’Umanità UNESCO, da scoprire al chiaro di luna mentre si sorseggia un calice dei migliori vini del territorio. Borgo diVino in tour L’iniziativa “Borgo diVino in tour”, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, punterà i riflettori sulla bellezza e sul gusto, connubio davvero irresistibile. Cefalù tra i borghi più belli d’Italia Se è vero – e lo è – che Cefalù è incantevole tutto l’anno, d’estate è davvero imperdibile, grazie al suo fascino glamour. Le sue spiagge assolate, un centro storico particolarmente fotogenico, denso di arte e di storia, e un affaccio sul mare tra i più belli della Sicilia e dell’Italia intera, sono solo alcune delle ragioni che hanno fatto dell’antico paese di pescatori un autentico tesoro annoverato tra “I Borghi più belli d’Italia”. L’impegno di grandi cantine e piccoli artigiani del vino Sicilia DOC e Terre Siciliane IGT sono alcune delle denominazioni di qualità di Cefalù e dintorni, prodotte da grandi cantine e piccoli artigiani del vino nella zona delle Madonie, con il Nero d’Avola a fare da padrone. A questo si unisce l’offerta gastronomica locale con cui creare gustosi abbinamenti. La pasta con le sarde e la provola delle Madonie sono solo alcune delle specialità da provare in loco, irresistibili quanto un break rinfrescante con la pungente dolcezza di una granita al limone. Scoprire le bellezze della cittadina Partecipare a Borgo diVino, inoltre darà anche l’opportunità di visitare tutto quello che c’è attorno a Cefalù. La Cattedrale della Trasfigurazione è forse il suo simbolo più riconoscibile, una grande chiesa con due campanili gemelli che domina lo skyline cittadino. Un po’ come la Rocca di Cefalù, monumento naturale che regala panorami mozzafiato sul mare e l’entroterra. E poi le spiagge, dove godersi una meritata giornata di tintarella. Come partecipare a Borgo diVino L’area dell’evento sarà allestita sul lungomare Giardina dalle 18 alle 24 per i 3 giorni del fine settimana dal 9 all’11 luglio. Per degustare i vini delle decine di cantine del territorio (Sicilia principalmente, oltre ad una selezione di etichette nazionali) occorre acquistare un voucher del costo di 15 euro, direttamente in loco, oppure sul sito www.borgodivino.it. Il voucher dà diritto ad un kit di degustazione e a 10 assaggi presso gli stand delle cantine partecipanti.

