Momenti di forte tensione si sono vissuti in via Roma, nel centro di Palermo, dove una violenta rissa ha creato panico tra i passanti e i residenti della zona. Nel corso dei disordini, un gruppo di uomini ha affrontato e minacciato un commerciante della zona brandendo una mazza.

La lite in strada e il panico tra i passanti

I fatti si sono svolti lungo l’arteria cittadina durante le ore di apertura delle attività commerciali. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra alcune persone è degenerata in pochi istanti in uno scontro fisico. La presenza dell’arma impropria ha subito alzato il livello del pericolo, spingendo diversi testimoni e clienti dei negozi vicini ad allontanarsi e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le minacce al negoziante e l’intervento delle forze dell’ordine

Nel corso della lite, alcuni dei partecipanti si sono scagliati contro il titolare di un negozio, affrontandolo a muso duro e minacciandolo direttamente con la mazza. Restano ancora da chiarire le motivazioni alla base dell’aggressione, se legate a dissidi personali o a precedenti discussioni avvenute nella zona. Subito dopo i momenti di caos, le persone coinvolte si sono create un varco per allontanarsi.

Le indagini per identificare i responsabili

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo la testimonianza del commerciante e le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento dei fatti. Per fare piena luce sull’episodio e individuare gli aggressori potrebbero rivelarsi decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate lungo via Roma e nei pressi degli esercizi commerciali della zona.