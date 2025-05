Un violento scontro tra due auto ha provocato quattro feriti a Villabate, alle porte di Palermo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Catalano Fonduta e via Giulio Cesare, coinvolgendo due vetture con a bordo passeggeri di età compresa tra i 18 e i 56 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale Buccheri La Ferla. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e responsabilità.

La dinamica

A bordo dell’Audi viaggiavano due giovani, rispettivamente di 29 e 18 anni, mentre sulla Fiat si trovavano un uomo di 55 anni e una donna di 56 anni. A causa dell’impatto, tutti i passeggeri hanno riportato ferite di varia entità e sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente né le eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze dei presenti e verificando se siano presenti immagini utili dalle telecamere di sorveglianza della zona. Inoltre, sono stati eseguiti in ospedale gli esami alcolemici e tossicologici ai due guidatori.