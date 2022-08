Incidente stradale sulla Palermo Sciacca. Due automobilisti, un uomo e una donna sono rimasti gravemente feriti. I due pazienti sono stati soccorsi con l’elisoccorso. Lo scontro tra una moto e una vettura. Gravissimi anche i due a bordo della moto.

È morta all’ospedale di Sciacca (Ag), dove era stata trasferita d’urgenza, una donna di 34 anni coinvolta in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla statale 115, in località Piana Scunchipani.

La vittima viaggiava insieme ad un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un’auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. I due sono stati sbalzati dal sedile, precipitando sul selciato. L’ uomo sulla moto è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo. L’elicottero del 118 lo ha prelevato dal luogo dell’incidente atterrando direttamente sulla carreggiata che nel frattempo era stata chiusa al traffico. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La trentaquattrenne era giunta nell’area di emergenza del “Giovanni Paolo II” in condizioni disperate. I sanitari avevano già disposto l’arrivo di un altro elicottero per un secondo trasferimento a Palermo. Ma è morta. Gli occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente sono rimasti feriti in maniera lieve, ma sono in stato di shock.

A scontrarsi sono state un’autovettura e una moto. I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Per il trasporto in ospedale di due di loro è stato necessario l’intervento di un elicottero del 118.

Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 104, a Sciacca (AG), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un motociclo e un’autovettura sono entrati in collisione e, nell’impatto, sono rimaste ferite due persone, di cui una è già stata prelevata con elisoccorso.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.