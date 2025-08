Si sono scontrati violentemente con i due rispettivi scooter, poi uno dei due è fuggito. Un grave incidente stradale è avvenuto tra sabato 2 e domenica 3 agosto all’incrocio tra via Gaspare Palermo e via Paolo Emiliani (zona Oreto): ad avere la peggio è un ragazzo di 24 anni che è attualmente ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. L’altro conducente, un uomo di 32 anni, è scappato dopo l’impatto. Solo la mattina seguente si è costituito in commissariato ammettendo le proprie responsabilità.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, il 32enne percorreva via Paolo Emiliani Giudici in direzione via Errante a bordo di un Kymco People 125, mentre il 24enne si trovava in via Gaspare Palermo, diretto verso il Policlinico su un Piaggio Free. Per motivi ancora in fase di accertamento, i due scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio.

L’impatto è stato violentissimo. Il 24enne, sbalzato sull’asfalto, è rimasto gravemente ferito, mentre l’altro, nonostante la caduta, si è rimesso in sella ed è fuggito. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dal forte rumore dell’impatto. I sanitari del 118 hanno soccorso il ragazzo, trasportandolo d’urgenza al reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico, dove versa ancora in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale che ha trovato solo uno dei due mezzi coinvolti. Gli agenti hanno avviato i rilievi e controllato la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile della fuga.

La denuncia

Il giorno dopo è stato lo stesso 32enne a presentarsi spontaneamente in caserma, al commissariato Porta Nuova di corso Calatafimi, ammettendo le sue colpe. Gli agenti lo hanno indirizzato al comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa dove è stato identificato.

E’ immediatamente scattata una denuncia per guida senza patente, omissione di soccorso e lesioni stradali. Lo scooter da lui utilizzato era in testato ad un terzo soggetto estraneo ai fatti ed è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori indagini.