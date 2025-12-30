Incidente sulla strada statale 113 vicino al ristorante Martorana in via Messina Marine a Palermo.

Lo scontro si è verificato questa sera e ha coinvolto una Fiat 500L, una Seat Marbella e una microcar.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze con i sanitari del 118 per prestare soccorso, mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dai carabinieri.

Sono state inviate diverse ambulanze per soccorrere i sette feriti. Gli automobilisti sono stati trasportati negli ospedali palermitani. La statale è rimasta chiusa.

Non si conoscono le condizioni dei feriti, ma le auto sono andate pesantemente danneggiate.

(foto Ficarazzi Blog)