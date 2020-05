In collaborazione con Confcommercio Palermo

Si chiama “Questo numero è per te” ed è il nuovo servizio attivato dall’Asp di Palermo per raggiunge le donne in difficoltà.

L’Azienda sanitaria provinciale del Capoluogo, nel pieno dell’emergenza Covid19, non abbassa la guardia sulle misure di contrasto alla violenza contro le donne, fenomeno questo, esposto a possibili comportamenti implosivi sollecitati, anche, dalle momentanee restrizioni che determinano, in chi esercita violenza, potere e controllo aggiuntivo. La riduzione degli accessi in area di emergenza di casi riferibili a violenza domestica conferma che la paura del contagio rappresenta un ulteriore ostacolo nel rivolgersi alle strutture sanitarie.

L’Asp va incontro alle donne vittime di violenza mettendo a disposizione un servizio dedicato raggiungibile al numero verde gratuito 800397363 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e martedì dalle 14.30 alle 18). A diposizione c’è anche un l’indirizzo mail centroarmonia@asppalermo.org e un numero di telefono mobile – il 333.6141086 – al quale è possibile telefonare, inviare sms o messaggi Whatsapp.

La collaborazione e la condivisione dell’iniziativa da parte di Confcommercio Palermo consentirà di promuovere il progetto, attraverso materiale informativo, negli esercizi commerciali della città. “Alle telefonate – spiegano dall’Asp – rispondono operatori in grado di dare un sostegno immediato. Assistenti sociali e Psicologi attiveranno eventuali percorsi di specifico supporto per ciascuna richiesta. Il protocollo d’intervento scaturisce dall’adattamento della prassi, già, in uso presso il “Centro Armonia” della Asp di Palermo, struttura dedicata agli adulti vittime di violenza e stalking, anche all’interno del nucleo familiare”.