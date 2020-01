Scuola, istituzioni, associazioni insieme per riflettere sulla violenza di genere e sui dieci anni trascorsi per ottenere uno strumento legislativo che prevede incisive disposizioni a tutela delle vittime.

Al Liceo scientifico “Nicolò Palmeri” di Termini Imerese, diretto dalla neo dirigente Marilena Anello, si farà un excursus dall’anno di introduzione del reato di stalking (2009) al 9 agosto 2019, giornata storica in cui sono entrati in vigore le “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

Il 14 gennaio alle 9:00, presso l’Aula magna dell’istituto, gli studenti (l’invito è esteso anche al pubblico) avranno il previlegio di ascoltare il punto di vista di uno straordinario parterre di relatori.

Introdurrà la dirigente, di prima nomina ma che sta dimostrando di avere rare qualità professionali.

Il primo contributo sarà del presidente del Tribunale di Termini Imerese, Raimondo Loforti, a seguire il responsabile della Procura della Repubblica termitana, Ambrogio Cartosio; Aurora Ranno, presidente dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. – da anni impegnata contro tutte le violenze – e Elisa Emma, della sezione termitana del Movimento Forense.

Dal punto di vista tecnico – quindi della definizione del “codice rosso”, delle procedure, nuovi reati e aggravanti – interverranno: Renato Grillo, già consigliere della Corte suprema di Cassazione, Alessandro Macaluso e Annadomenica Gallucci, Sostituti del Procuratore Cartosio.

Carmen Cera, coordinatrice dell’area alunni dell’istituto e responsabile Amnesty International di Termini Imerese, chiuderà il focus sul bilancio di dieci anni di rivendicazioni.

“L’iniziativa – ha detto la dirigente – rappresenta indubbiamente un’occasione preziosa di riflessione proattiva per gli studenti e l’intera comunità”

“Questo Liceo, d’altro canto, – conclude Anello – ha sempre coniugato l’aspetto culturale e quello umano, sostenendo costantemente la promozione del ben-essere degli studenti, i diritti umani e le pari opportunità”.

L’iniziativa è la prolusione delle due giornate che l’istituto dedicherà alla promozione dell’offerta formativa per “scegliere il futuro con maggiore consapevolezza possibile”. Gli open day sono previsti per il 19 e il 22 gennaio.

(nella foto Lidia Vivoli vittima di un eclatante caso tentato omicidio e sequestro di persona)