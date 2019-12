La commissione Salute dell’Ars ha approvato oggi all’unanimità il ddl n. 556-124 che prevede “nuove norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà in favore delle vittime di crimini domestici e dei loro familiari” e “provvedimenti in materia di affidamento dei minori rimasti orfani per crimini domestici, nonché l’istituzione di un fondo di solidarietà in favore degli stessi”.

Il testo è il frutto dell’unificazione di due disegni di legge presentati dalle deputate Valentina Zafarana e Margherita La Rocca Ruvolo.

“Il ddl – afferma la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo – è adesso è pronto per l’esame in commissione Bilancio dove spero possa essere esaminato al più presto. Tra gli obiettivi della proposta di legge, oltre agli interventi nel contrasto alla violenza sulle donne, quello di garantire agli orfani per crimini domestici il sostegno economico per un’adeguata assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria, nonché il sostegno alla loro formazione scolastica, universitaria e professionale. Ringrazio tutti i componenti della sesta commissione per la proficua collaborazione, auspico che il testo possa approdare a breve in Aula”.