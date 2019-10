revocato il divieto di avvicinamento imposto all'uomo

Caso di stalking al contrario, stavolta, contrariamente a quanto avviene di solito, è una donna siciliana che non potrà avvicinarsi all’ex compagno.

La vicenda viene raccontata dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Il “codice rosso”, entrato in vigore da poco, stavolta è a favore di lui.

L’uomo, 40 anni ed impiegato in una ditta privata, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla casa e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna che lo aveva denunciato per stalking.

La misura era scattata dopo che il lui di questa burrascosa relazione sentimentale era stato visto in automobile sotto casa di lei, mentre cercava di guardare all’interno dell’appartamento dove viveva la donna che lo aveva denunciato per atti persecutori.

Durante le indagini però, è stato appurato che la donna aveva scavalcato la recinzione del giardino dell’uomo per entrare nell’appartamento di lui.

Un episodio che ha ribaltato tutto tanto che il gip Clelia Maltese ha accolto l’istanza dell’avvocato di lui, Riccardo Vitello. Il divieto di avvicinamento imposto all’uomo è stato pertanto revocato, mentre la Procura dovrà ora valutare il comportamento della donna, denunciata due volte dall’ex compagno.

L’uomo, che si è presentato al giudice Maltese per l’interrogatorio di garanzia, ha esposto la propria versione dei fatti, a seguito della quale il magistrato ha revocato il provvedimento cautelare.

Stando al racconto dell’uomo, l’ex compagna sarebbe entrata nella casa dove i due avevano vissuto insieme mentre lui non c’era e portando via mobili e suppellettili. Per questo motivo, il 28 settembre ed il 10 ottobre, era stato l’uomo a presentare due esposti contro l’ex compagna.

Secondo il giudice poi, quando l’uomo era andato in automobile sotto casa di lei non aveva provato ad avvicinarla, rispettando quindi il provvedimento cautelare.

Il fatto che lei sia entrata a casa di lui, prendendo mobili e suppellettili, dimostrerebbe inoltre che la donna non ha paura dell’ex compagno.

E’ stata lei dunque ad avvicinarsi a lui nonostante lo avesse denunciato per stalking.