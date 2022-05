Processo a Termini Imerese

Il gup di Termini Imerese, Valeria Gioeli, ha rinviato a giudizio cinque maestre in servizio all’asilo di Collesano accusate di maltrattamenti nei confronti di alunni tra i 3 e i 6 anni. I piccoli sarebbero stati schiaffeggiati, o presi per i capelli o lasciati per ore con la faccia rivolta verso il muro. Una sesta insegnante ha scelto il rito abbreviato che proseguirà davanti allo stesso giudice in queste settimane.

Il processo a Termini Imerese

Il processo si terrà davanti al Tribunale di Termini Imerese il prossimo 21 ottobre 2022. Numerosi i genitori che si sono costituiti come parte civile patrocinati tra gli altri, dagli avvocati Giuseppe Minà, Giulia Abbate, Maria Rotondi e Giovanni Tondello. L’indagine dei carabinieri è scattata nel 2019 dopo che erano arrivate alcune segnalazioni su presunte violenze subite dagli alunni dell’asilo. A giugno del 2019 le insegnanti furono sospese. Le indagini si sono avvalse di intercettazione per documentare il comportamento delle imputate.

Le accuse alle insegnanti

Ai piccoli sarebbero state inflitte violenze psicologiche e fisiche: “Ti darei un pugno in testa”, “ti spacco la testa”, “ti piglio a schiaffi”, “io ti ammazzo oggi, te lo giuro”, “ti massacro”, queste alcune delle espressioni utilizzate. Ad una bimba di 4 anni sarebbe stato detto: “Siediti imbrogliona”, a un’altra: “Siediti o ti taglio le mani”. E poi ai piccoli sarebbero stati tirati i capelli, ma sarebbero stati anche presi a schiaffi e strattonati, oltre ad essere “puniti”, cioè obbligati a stare in piedi rivolti al muro anche per ore.