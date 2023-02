La presidente von der Leyen a Palermo

Nella sua visita istituzionale anche l’omaggio a Giovanni Falcone, alla moglie e alla sua scorta. Questo pomeriggio la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen si recherà a Palermo. E questa sera onorerà la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e delle vittime dell’attentato alla mafia siciliana del 1992 a Capaci a cui renderà omaggio. A rendere noto il cronoprogramma della visita è la stessa commissione Ue.

Il programma di domani

Domani, 23 febbraio, la von der Leyen terrà un discorso di inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Palermo. A margine della cerimonia, la presidente incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Successivamente, von der Leyen incontrerà il presidente Sergio Mattarella per una colazione di lavoro a conclusione della visita.

Palermo blindata

Sarà una Palermo blindatissima con zone rosse, aree off limits e cecchini nei punti strategici. Tutto questo proprio per la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

I livelli di sicurezza

Il livello di attenzione a Palermo è altissimo, come sempre accade in questi casi, e per questo motivo il piano è già scattato ieri pomeriggio. Il piano di sicurezza per l’arrivo di Mattarella e Von der Leyen è già partito per garantire la massima sicurezza. L’ateneo palermitano è già presidiato dalla Digos che ha bonificato l’intero perimetro che è interdetto. Si tratta dell’are in cui si svolgerà la cerimonia. I presenti saranno solo 250.

Ispezioni in ogni angolo

Attorno al perimetro della zona rossa ispezionati e sigillati tutti i tombini, le cabine elettriche e i cestini dei rifiuti. E con loro anche gli altri luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per nascondere oggetti pericolosi. La zona rossa è compresa tra i varchi 2 e 3, che su via Ernesto Basile vanno dall’ingresso adiacente alla segreteria e alla mensa studentesca fino a quello accanto al polo didattico all’edificio 19. In questo settore sarà possibile entrare solo se muniti di autorizzazione.

I divieti al centro

Nel pomeriggio di oggi inoltre scatteranno tutti gli altri divieti. Saranno in vigore dalle 16 e termineranno alla stessa ora di domani ma l’area Mobilità del Comune ha emesso un’ordinanza, su proposta della questura. Vietato il parcheggio nelle strade limitrofe all’università e dunque per le auto è prevista la rimozione forzata in tutto Largo La Grutta e nell’intera via Brasa. Stop alla sosta anche in centro, da oggi alle 18, pure tra via Mariano Stabile, via Roma, via Wagner, via Michele Amari e via Principe di Granatelli. Imponente lo schieramento di uomini delle forze dell’ordine, dei corpi speciali e perfino di cecchini che potrebbero essere sistemati sui tetti in alcuni punti strategici.

