Il Gruppo Carabinieri di Monreale ha ricevuto la visita ufficiale del Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”. L’Alto Ufficiale è stato accolto al suo arrivo presso la caserma intitolata al Carabiniere Corazziere Calcedonio Giordano — Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria e Martire delle Fosse Ardeatine — dal Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, Comandante del Gruppo, e dagli altri Comandanti della sede.

Dopo i primi saluti istituzionali, il Generale Domizi ha vissuto un momento di profondo valore umano incontrando il Comandante della locale Stazione di Monreale, il Luogotenente Antonio La Rocca, insieme a tutto il personale dipendente. Durante l’incontro, il Comandante Interregionale ha voluto esaltare il ruolo cruciale delle Stazioni dell’Arma, definendole un presidio capillare di prossimità e un costante punto di riferimento per le comunità locali. Ha sottolineato la centralità del loro operato quotidiano e ha richiamato i valori cardine di dedizione, esempio e spirito di sacrificio, evidenziando come l’efficacia del servizio nasca proprio dalla forza di sentirsi parte di un gruppo coeso e orientato al bene comune. Un pensiero speciale e colmo di gratitudine è stato inoltre rivolto alle famiglie dei militari, che condividono quotidianamente, con silenzioso supporto, i sacrifici professionali dei propri cari. A suggello di questo significativo momento, il Generale Domizi ha apposto la sua firma sul “memoriale del servizio”, il documento in cui viene registrata giornalmente l’attività di ciascun militare, formalizzando così il proprio ringraziamento per la costante e generosa opera prestata a tutela della collettività.

La visita è proseguita con un dettagliato briefing operativo presieduto dal Comandante Interregionale e tenuto dal Tenente Colonnello Petruzzelli, alla presenza di tutti gli Ufficiali del Gruppo di Monreale. Nel corso della riunione sono state approfondite le principali dinamiche socio-economiche e le linee di contrasto alla criminalità in un territorio vasto, articolato e complesso come quello della provincia di Palermo. In questo contesto, è emerso chiaramente come la sinergia istituzionale rappresenti un fattore imprescindibile per garantire un’azione di prevenzione e contrasto che sia realmente efficace.

A conclusione della giornata, il Generale Domizi ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado del Gruppo di Monreale e una delegazione della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel suo intervento l’Alto Ufficiale ha toccato corde profonde, richiamando l’essenza stessa della vocazione istituzionale dell’Arma.

«Il servizio va prestato con passione, perché è il cuore che parla e che decide dove andare».

Con queste parole il Generale ha esortato i presenti a mantenere salda la vicinanza al cittadino in un contesto sociale sempre più mutevole, sottolineando l’orgoglio di riscuotere un’immutata stima da parte della collettività, un patrimonio di fiducia che non va mai tradito. Ha infine richiamato il valore fondamentale dello spirito di corpo e del mutuo sostegno, invitando tutti i militari ad aiutare sempre i colleghi in difficoltà a rialzarsi, a costante tutela del buon nome dell’Istituzione.